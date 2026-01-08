美新版倒金字塔饮食指南出炉　倡多摄蛋白质与健康脂肪

美国政府公布2025至2030年度新版《美国人饮食指南》，首次以「倒金字塔」形式呈现，呼吁民众增加蛋白质和健康脂肪的摄取量，并对牛油表示赞赏，推翻多年以谷类为主的传统饮食观念，引发营养学界褒贬不一。

倡多蛋白质少糖少加工食品

美国卫生与公共服务部（HHS）部长小甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）与农业部（USDA）部长罗林斯（Brooke Rollins）7日联合发布新版指南。新版图表呈倒金字塔形，顶层面积最大，涵盖蛋白质、乳制品、水果、蔬菜及「健康脂肪」；底层尖端则为全谷类食物，如面包与米饭。小甘迺迪形容，新结构是「把过去颠倒的金字塔矫正过来」。

美国卫生与公共服务部（HHS）部长小甘迺迪。路透社

指南建议，蛋白质每日摄取量几乎为上一版本的两倍，并鼓励选择全脂乳制品，包括芝士与牛奶，每日应摄取三份。脂肪来源方面，指南建议优先选择橄榄油，并明确优先选择牛油，此举引起心脏病专家关注。

相关阅读：英禁电视日间播垃圾食物广告

指南强调应进食「富含纤维」的全谷物，每日两至四份，但须大幅减少高度加工的精制碳水化合物，如白面包与饼干。同时建议每日摄取三份蔬菜与两份水果，并强烈呼吁避免超加工食品、含糖饮料与高盐食物，如汽水、洋芋片及甜点。小甘迺迪直言，「我的讯息很明确：吃真正的食物」。

现代超市充斥著超加工食品。美联社

心脏协会表达担忧

美国医学会主席表示赞赏新指南强调的加工食品危害，惟美国心脏协会则对指南的蛋白质建议及红肉摄取提出质疑。协会担忧高盐与高饱和脂肪摄取可能增加心血管疾病风险，并建议消费者优先选择植物蛋白、海鲜和瘦肉。

相关阅读：美雪糕商响应政府 渐淘汰人工色素

值得一提的是，新指南虽强调动物性产品，亦设有素食与纯素饮食指引，建议以豆类、坚果、豆腐及天贝补充蛋白质，同时避免加工素食替代品。这是美国自1992年推出首版食物金字塔以来的最大调整。

