陈志被捕｜闽籍少年柬国发迹获颁公爵 洪森疑似发声切割

即时国际
更新时间：00:12 2026-01-08 HKT
发布时间：00:12 2026-01-08 HKT

从福建网吧辍学少年到柬埔寨黑金帝国大佬，陈志的发迹轨迹与跨境犯罪、网络诈骗深度绑定。然而令人惊讶的是，他不仅曾是柬埔寨两位首相的顾问座上宾，还荣膺「公爵」头衔。在公布遣返陈志回中国之后，柬埔寨前首相洪森疑似发声切割，其发言人昨（7日）晚表示，一些人企图利用执政党主席及政府总理之名作为保护伞，以掩盖自身违法行为，正是执政党坚决整治和清除的重点对象。

现年37岁的陈志出生于福建省福州市连江县，家境普通，初二辍学后曾做过网络管理员。以连江镇网吧为「创业基地」，他拉著同学组建「骑士团队」，靠有偿网络攻击、游戏伺服外挂、倒卖使用者资讯这些勾当积攒了人生第一桶金。

相关新闻：陈志被捕｜柬埔寨内政部通报 陈志等3名中国公民移交中方

一度出任洪森父子顾问

2011年，陈志前往柬埔寨投身房地产市场，通过从地方小官手里低价拿地，再雇中国工人盖廉价公寓，专门租给在柬打工的同胞，生意越做越大。2014年，他顺势归化为柬埔寨公民，次年创立太子集团，对外宣称「投资柬埔寨未来」，私下将「黑金帝国」版图从地产延伸至银行、金融和旅游等领域，目前集团业务已遍及30多个国家。

在人设打造方面陈志也不遗余力。通过官员牵线，他结识内政部长之子，合伙开的太子酒店成了金边政商聚会的核心据点。2020年7月，他被时任柬埔寨首相洪森授予公爵头衔，随后一度出任洪森和洪玛奈的顾问。

2021年至2022年，太子集团连续两年获得中国财经峰会「社会责任典范奖」，媒体报道称其为「正能量企业家」「慈善家」。

在公布遣返陈志回中国之后，柬埔寨参议院主席兼人民党主席洪森发言人谢天龙昨晚表示，任何人只要触犯法律，无论其身份、地位或职务如何，均不可能逃脱法律制裁。

谢表示，一些人企图利用国家领导层，尤其是执政党主席及政府总理之名，作为保护伞，以掩盖自身违法行为并侵犯人民利益。上述行为者，正是执政党坚决整治和清除的重点对象。

