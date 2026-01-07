Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈志被捕｜柬埔寨内政部通报 陈志等3名中国公民移交中方

即时国际
更新时间：22:46 2026-01-07 HKT
发布时间：22:46 2026-01-07 HKT

柬埔寨内政部今晚（1月7日）正式通报，在打击跨国犯罪合作框架下，应中国主管部门请求，柬埔寨当局近日逮捕太子集团创始人陈志等3名中国公民，并依法移交中方。

柬国华文媒体《柬中时报》早前报道，陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。美国司法部去年10月指控陈志经营一个庞大的诈骗帝国，涉嫌电诈、洗钱，并查封约150亿美元（约1170亿港元）的比特币。他在香港洗钱长达9年，操控10家公司，已被香港警方冻结27.5亿港元的资产。

内政部通报指出，被引渡人员分别为陈志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。上述行动于今年1月6日执行。在此之前，柬中两国执法部门已就相关案件开展了数月联合调查与合作。

陈志被剥夺柬埔寨国籍

柬埔寨内政部同时表示，根据《柬埔寨国籍法》规定，陈志已于2025年12月经法令被正式剥夺柬埔寨国籍。

内政部强调，此次行动系在国际执法合作框架下依法开展，并表示通报旨在向国内外公众说明有关情况。声明未透露案件进一步细节。

