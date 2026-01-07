Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

生擒马杜罗｜委内瑞拉黄金储备受关注 传媒指曾向瑞士运送113公吨

更新时间：20:44 2026-01-07 HKT
发布时间：20:44 2026-01-07 HKT

委内瑞拉独裁领导人马杜罗（Nicolas Maduro）被美国跨境抓捕，其个人及委国资金备受关注。马杜罗2013年上台，执政至今逾12年，据路透社报道，他在执政头3年已将113公吨官方黄金储备运往瑞士，价值约52亿美元（近405亿港元）。

瑞士广播公司 SRF 称，那个时期正值委内瑞拉政府通过出售黄金缓解经济压力。这些黄金很可能被运往瑞士进行精炼和认证，并进一步流入国际市场。瑞士是全球主要的黄金精炼中心，境内设有5间大型精炼厂。

StoneX 市场分析师罗娜·奥康奈尔指出，2012年至2016年期间，委内瑞拉央行进行了大量「被迫性抛售」，而出口中断的一个重要原因，可能是央行黄金储备耗尽。

2017年，欧盟对多名委内瑞拉官员实施制裁。此后，委内瑞拉对瑞士的黄金出口降至零。

马杜罗被美国跨境抓捕至纽约受审后，瑞士联邦政府周一(5 日)发声明，宣布冻结马杜罗及相关人士在瑞士境内持有的所有资产，为期4年，共37人受影响。但当局未披露资产规模或及来源，也未确认这些资产是否与此前央行黄金转移存在关联。

据英国《卫报》报道，委内瑞拉目前还有约31吨黄金存放于英国的银行，2020年时价值约19.5亿美元，而目前黄金价值已是当时的2倍多。自2018年以来，由于委内瑞拉总统选举结果存在争议，加拉加斯一直无法再将黄金运回国内。

