陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片

柬埔寨华文媒体《柬中时报》报道，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国受查。8日，中国公安部表示，陈志犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得等多项犯罪。



央视公布陈志乘飞机被押返北京的画面。个子矮小的陈志，穿一身「东看」蓝色囚衣，戴手铐，多名公安荷枪实弹将他押下飞机，押解车为北京车牌，相信他关押在东城区看守所（东看）。

押解车为北京车牌

影片所见，特警臂章显示「蓝剑突击队」。据资料，「蓝剑突击队」为北京特警总队一支队，负责统筹、协调、组织、指导全局反恐怖工作；负责防范和打击暴力恐怖活动；负责处置暴乱、骚乱事件等等。

公安部：即将公布骨干通缉名单

公安部称，1月7日，在柬埔寨有关部门支持配合下，公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团头目陈志（中国籍）从柬埔寨金边押解回国。这是中柬执法合作取得的又一重大战果。公安机关将于近期公开通缉首批陈志犯罪集团骨干成员，坚决将在逃人员缉捕归案，警告犯罪分子立即自首。



年仅38岁的陈志是福建人，最初在一家规模不大、显然不太成功的网路游戏公司工作，后于2010年末或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。

美国司法部2025年指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币——并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。

太子集团创办人陈志被捕。 princeholdinggroup.com

2014年，他加入了柬埔寨国籍，其所创办的太子集团在西哈努克城搞的「科技产业园」，其实是围着高墙铁丝网的诈骗监狱，数千人被虚假招聘诱骗过来，护照一收，每天被逼著工作16小时搞杀猪盘。光两个窝点就有1250部手机，控制著7.6万个社交帐号，巅峰时一天能骗3000万美元（约2.3亿港元）。

太子集团（Prince Group）创始人陈志（左）与柬埔寨前首相洪森。