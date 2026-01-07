太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 接受有关部门调查

柬埔寨华文媒体《柬中时报》报道，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。



美国司法部2025年指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币——并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。

太子集团（Prince Group）创始人陈志（左）与柬埔寨前首相洪森。

年仅37岁的陈志是福建人，最初在一家规模不大、显然不太成功的网路游戏公司工作，后于2010年末或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。

太子集团创办人陈志被捕。 princeholdinggroup.com

2014年，他放弃了中国国籍，加入了柬埔寨国籍。他创办的太子集团在西哈努克城搞的「科技产业园」，其实是围著高墙铁丝网的诈骗监狱，数千人被虚假招聘诱骗过来，护照一收，每天被逼著工作16小时搞杀猪盘。光两个窝点就有1250部手机，控制著7.6万个社交帐号，巅峰时一天能骗3000万美元（约2.3亿港元）。