Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子集团创始人陈志由柬埔寨遣返中国 接受有关部门调查

即时国际
更新时间：19:22 2026-01-07 HKT
发布时间：19:22 2026-01-07 HKT

柬埔寨华文媒体《柬中时报》报道，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。

美国司法部2025年指控陈志在柬埔寨策划诈骗，从全球受害者手中窃取了数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收了据称与他相关的价值超过140亿美元（105亿英镑）的比特币——并称这是有史以来最大的加密货币查扣案。

相关新闻：柬埔寨电骗｜美英联手重击柬巨企 查扣1166亿元比特币 华人首脑陈志在港持两上市公司

太子集团（Prince Group）创始人陈志（左）与柬埔寨前首相洪森。
太子集团（Prince Group）创始人陈志（左）与柬埔寨前首相洪森。

相关新闻：太子集团｜涉用香港公司买4艘豪华游艇洗钱 台拘关键6人 港负责人67万元交保

年仅37岁的陈志是福建人，最初在一家规模不大、显然不太成功的网路游戏公司工作，后于2010年末或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。

太子集团创办人陈志被捕。 princeholdinggroup.com
太子集团创办人陈志被捕。 princeholdinggroup.com

2014年，他放弃了中国国籍，加入了柬埔寨国籍。他创办的太子集团在西哈努克城搞的「科技产业园」，其实是围著高墙铁丝网的诈骗监狱，数千人被虚假招聘诱骗过来，护照一收，每天被逼著工作16小时搞杀猪盘。光两个窝点就有1250部手机，控制著7.6万个社交帐号，巅峰时一天能骗3000万美元（约2.3亿港元）。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
21小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
4小时前
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
6小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
3小时前
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
影视圈
2026-01-06 16:03 HKT
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
11小时前