山寨「昭和天皇在位60年」万円纪念币流入市场 4人被捕包括中国人

日本警方在全国各地，发现有人兑换为纪念昭和天皇（裕仁）在位而发行的「天皇陛下御在位60周年记念」1万円银币，认为是犯罪集团有组织伪造货币，目前正调查假币来源。

警方目前拘捕4人，包括居住在东京足立区的中国籍公司主管薛志伟（36岁）及同区建筑工人山口兼嗣（48岁）。

昭和天皇裕仁于1926年即位。 Wiki

相关纪念币于1986年（昭和61年）发行，有面额500日圆的白铜币5000万枚、面额10000日圆的纯银币1000万枚及面额10万日圆的纯金币1000万枚。10000日圆纯银币直径35毫米，重20克。

据东京警视厅称，被捕4人于去年5月至6月期间，在东京都内各信用金库分行，兑换了79枚假币，涉嫌行使伪造货币。其中薛姓男子换了25枚。

警方指出，自去年4月以来，在东京、埼玉、茨城等7个都道府县约30间 「信用金库」、农业合作社分支机构等，合共兑换了630枚纪念币，经鉴定全部都是假币。

警视厅认为犯罪集团有组织地反复伪造货币，目前正在确认假币取得途径及非法所得资金用途。