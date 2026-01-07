Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国签证保证金｜扩至38国 申请入境须缴最多11.7万港元

即时国际
更新时间：17:08 2026-01-07 HKT
发布时间：17:08 2026-01-07 HKT

 

美国政府周二新增25个国家，要求赴美签证申请人须缴交最高1.5万美元（约11.7万港元）保证金，令相关国家增至38个。新增国家的保证金要求将于1月21日生效。

美国务院领事司周期二（1月6日）在官网发布最新通知，最新纳入名单的25个国家包括阿尔及利亚、安哥拉、安提瓜和巴布达等；此前已被列入的13个国家则包括不丹、博茨瓦纳等。

美国将要求特定国家旅客入境须缴最高1.5万美元保证金，以打击逾期居留。法新社
美国国务院上周才低调于travel.state.gov网站公布，新增不丹、博茨瓦纳、中非共和国、畿内亚、畿内亚比绍、纳米比亚及土库曼，1月1日起实施签证保证金。分析指出，这项要求几乎令申请美国签证变得难以负担。

特朗普政府近日一直收紧入境政策，此前已要求所有需申请签证的外国公民必须亲身面谈，且须申报多年社交媒体纪录，还要调查本人与家属过往的旅行与居住情况。

美国官员为保证金制度辩护称，金额介乎5,000至1.5万美元不等，有助确保特定国家的公民不会逾期停留。当局强调，缴交保证金并不代表一定能获发签证，若签证被拒，或获取签证日后证明已遵守签证条件，保证金将可退还。

