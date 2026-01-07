生擒马杜罗︱委内瑞拉临时总统：没有外国势力在治理国家

美军上周六（3日）突袭委内瑞拉，同时掳走总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇。该国临时总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）周二（6日）强调，没有任何外国势力在治理她的国家。美国总统特朗普早前曾表示，在推翻其前任总统马杜罗后，华府将在过渡期间「接管」委内瑞拉。

对于是否与特朗普合作，罗德里格斯释放出矛盾的讯号，时而语气和缓，时而态度强硬。罗德里格斯发表谈话表示：「委内瑞拉政府掌管著我们的国家，别无他人。」、「没有任何外国代理人在治理委内瑞拉。」

罗德里格斯一方面释出和解讯号，但同时似乎也试图安抚掌控安全部队与准军事组织的强硬派势力；自马杜罗被捕后，武装力量一直在街道上巡逻。