布朗大学枪击案︱杀MIT教授凶手拍片承认犯案 「喜欢特朗普骂我是畜牲」

美国当局周二（6日）表示，在布朗大学（Brown University）犯下枪击案、并杀害一名麻省理工学院（MIT）教授的枪手在犯案后录制的影片中承认犯案，但未交代犯案动机。



法新社报道，葡萄牙籍的内维斯．瓦伦特（Claudio Neves Valente）去年12月闯入布朗大学（Brown University），向正在期末考的学生开火，造成2人死亡、9人受伤，两天后又杀害一名在MIT任教的昔日同窗罗瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）。

内维斯．瓦伦特犯案后徒步逃离现场，最后在一处仓库自杀身亡。美国司法部说，执法人员搜索这处仓库时，发现内维斯．瓦伦特曾录下一段承认犯案的影片。

根据司法部公布一份从葡萄牙语翻译而成的逐字稿，内维斯．瓦伦特在影片中说：「我特别喜欢特朗普那些粗俗言论，例如…骂我是畜生。这倒是真的，我的确是畜生，他也是。但是…嗯，我对美国没有爱，也没有恨。」



在长达数日的缉凶期间，美国总统特朗普曾对媒体表示：「希望他们能抓到这个畜生。」

内维斯．瓦伦特去年12月13日在布朗大学校园开枪扫射后，两天后又在波士顿郊区杀害MIT教授罗瑞洛。验尸结果显示，内维斯．瓦伦特于16日身亡。

他并未在影片中交代犯案动机，但抱怨自己在发动攻击的过程中受了伤，说有一枚弹壳击中他的眼睛。



司法部指出：「内维斯．瓦伦特承认，他策划布朗大学枪击案已有一段时日。」



司法部说：「尽管内维斯．瓦伦特说，布朗大学原本就是他锁定的目标，但初步检视目前搜集到的证据，他并未说明为何要对布朗大学学生或MIT教授下手。他在影片中没有展现任何悔意。」

根据声明，内维斯．瓦伦特将布朗大学两名学生之死归咎于他们本身，还说「唯一的目的，就是或多或少按照我自己的方式结束一切」。

他还声称自己曾有多次机会执行大规模枪击，但「每次都临阵退缩」。司法部表示，调查仍在进行中。