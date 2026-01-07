生擒马杜罗｜联合国：美国对委内瑞拉的军事行动犯下侵略罪

委内瑞拉局势持续动荡，美国近期对该国采取的武力干预行动，引发国际社会高度关注及强烈反弹。联合国人权事务高级专员图尔克（Volker Türk）昨日发表立场强硬的声明，直指美方的军事行动已严重破坏国际法基本原则，并公然违反《联合国宪章》中关于禁止侵略的条文。图尔克警告，单方面的军事介入，绝不能成为侵犯他国主权的借口。

驳斥美方「人权纪录」辩解

作为资深人权律师及联合国高级官员，图尔克对委内瑞拉目前的处境表达深切忧虑。其发言人透过正式声明指出，联合国的立场十分明确，任何国家均不得以武力威胁或直接使用武力，来侵犯另一个主权国家的领土完整或政治独立。声明强调，美国的行动已触及国际秩序的底线。

对于华府多次以委内瑞拉政府「人权纪录恶劣」为由，试图为其军事干预行动提供正当性，图尔克在声明中予以强烈驳斥。他认为，虽然委国内部的人权状况长期受国际社会关注，但这绝不代表其他国家有权采取单方面且违反国际法的军事干预。

联合国方面主张，武力干预并不能解决根本问题。图尔克强调，委内瑞拉人民所需要的，是透过一套公平、公正且以受害者为中心的法律程序来寻求真相与公义，而非在强权干涉下丧失国家主权。