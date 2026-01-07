Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普暗示欲夺格陵兰  欧洲七国发联合声明：格陵兰主权属其人民

即时国际
更新时间：05:13 2026-01-07 HKT
发布时间：05:13 2026-01-07 HKT

美国总统特朗普对格陵兰岛的觊觎之心引发国际高度关注。丹麦、法国、德国、意大利、波兰、西班牙及英国七国领袖于6日发表联合声明，公开反对任何改变格陵兰主权地位的企图。声明强调，格陵兰岛属于其人民，只有丹麦与格陵兰当局才有权决定自身事务。

坚守联合国宪章　批扩张主义抬头

这份由丹麦首相办公室公布的声明指出，各方必须严格遵守《联合国宪章》的原则，特别是关于国家主权、领土完整以及边界不可侵犯的国际法基准，「我们将予以捍卫，不会停步」。欧洲多国领袖此举明显是针对特朗普近期日益激进的扩张主义言论。

格陵兰岛位于北美洲东北部，虽为世界第一大岛，但目前是丹麦的自治领地，拥有高度自治权，仅国防与外交事务由丹麦代管。目前美军在该岛设有一个军事基地，维持战略存在。

特朗普语出惊人：委内瑞拉不是最后一个

自2025年上任以来，特朗普多次在公开场合表达「得到」格陵兰岛的渴望，其措辞从早期的收购提议，演变成近期的武力威胁。他在4日接受《大西洋》月刊电话采访时，更将近期对委内瑞拉的军事干预与格陵兰问题挂钩。

特朗普在采访中直言：「委内瑞拉可能不会是美国干预的最后一个国家。」他随后补上一句：「我们绝对需要格陵兰岛。」这种将主权领土视作战略资产并威胁动武的姿态，已让北约盟友感到极度不安，担忧二战后的国际秩序将面临崩溃。

分析指，格陵兰岛不仅拥有丰富的矿产与稀土资源，随著北极冰层融化，其战略航道地位日益凸显，这被视为美方不惜与欧洲盟友翻脸也要夺岛的主因。

