生擒马杜罗｜传特朗普政府向委国代总统提3要求 否则步马杜罗后尘

美媒报道，特朗普政府已向委内瑞拉代理总统罗德里格斯（Delcy Rodriguez）发出明确指示，开出一系列亲美行动要求，作为其避免步前总统马杜罗（Nicolas Maduro）后尘的条件。美方要求罗德里格斯必须在打击毒品、驱逐敌对势力及停止向美国对手供油三大范畴配合，否则将面临「二次打击」。

罗德里格斯立场软化 由谴责变合作

据美媒《政治报》（Politico）报导，特朗普政府已透过渠道向罗德里格斯传达立场，要求她至少采取三项关键行动：第一，全力打击境内毒品流通；第二，驱逐境内包括伊朗、古巴及俄罗斯等对美敌对势力；第三，停止向美国的全球对手国家出售石油。

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）明确表示，美方正著手设定条件，确保委内瑞拉不再成为伊朗、真主党等对手的「避风港」，同时必须停止向美国输送毒品。消息人士透露，虽然美方最终目标是希望罗德里格斯促成自由选举并交出权力，但目前并未设定硬性期限，且短期内无意举行选举。

罗德里格斯于本月5日正式宣誓就任临时总统，接替早前被美方强行带走的马杜罗。虽然她最初强烈谴责美方行动，并坚称马杜罗是唯一合法总统，但在短短数日内立场出现180度转变。她最新表态愿意与特朗普政府合作，制定「共同发展」的议程。

特朗普团队认为，罗德里格斯目前受到严密控制，有信心她会按美方意愿行事。特朗普早前已发出严厉警告，若委内瑞拉不听从指示，美方将会进行「二次打击」。

软硬兼施手段 解冻资产作诱因

除了军事威慑，特朗普政府亦准备了「胡萝卜」。知情人士指，若罗德里格斯表现配合，美方可能会考虑解除部分制裁，甚至允许其动用存放在卡塔尔的金融资产。白宫对此报导拒绝置评，但国务院重申，预期罗德里格斯会比马杜罗更愿意配合美方要求。

目前，美国政府内部对于罗德里格斯的去留仍有不同意见。以美国特使格雷内尔（Richard Grenell）为首的部分幕僚倾向让她无限期留任，以维持区域稳定及确保美方利益得到落实。