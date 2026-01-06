生擒马杜罗︱第一夫人头缠绷带上庭 被视委内瑞拉权力核心人物

美军在委内瑞拉当地1月3日凌晨空袭首都加拉加斯，捕获总统马杜罗（Nicolas Maduro）夫妇并将2人带走，事件震惊国际社会。马杜罗夫妇于美东时间周一（5日）中午，在纽约市联邦法院首次出庭。



相关新闻：生擒马杜罗︱马杜罗夫妇否认控罪 庭上称「我是正直的人，我仍是委国总统」

外媒报道，第一夫人席莉亚‧弗洛雷斯（Cilia Flores）在3日美军「绝对决心行动」（Operation Absolute Resolve）中疑似肋骨骨折，出庭时脸部明显挂彩，右眼瘀青肿胀。律师Mark Donnelly声称，她在被捕过程中「遭受重大伤害」，包括骨折和多处瘀伤。

《纽约邮报》报道，法庭画面显示69岁的弗罗雷斯头缠著绷带，一块在右眼上方，另一块在额头部位，右眼周边瘀青明显。她透过西班牙语翻译向法官主张自己「无罪，完全清白」，否认美方指控的可卡因走私阴谋罪及枪械相关罪名。律师要求安排弗洛雷斯接受全面X光检查，确保她被联邦当局拘留期间的健康状况。

家族累积庞大来源不明财富

弗洛雷斯长年在幕后操盘，过去被视为委国权力核心人物之一。根据记者、分析家与前官员说法，她塑造一个司法体系，几乎所有重大决策都必须经她之手，并在国家机构安插亲信。

相关新闻：空袭委内瑞拉 | 马杜罗今纽约联邦法院出庭 遭拘押中心恶劣环境曝光

他们还说，弗洛雷斯的家族累积了庞大且来源不明的财富。她出身中下阶层，原为律师，1990年代加入已故左翼强人总统查韦斯阵营后开始崛起，两人建立紧密关系。她与马杜罗2013年结婚，同年马杜罗就任总统。

美军300秒生擒马杜罗夫妇

美军「绝对决心行动」动员逾150架战机及近200名美军，其中特种部队「三角洲部队」（Delta Force）仅花300秒就成功逮捕马杜罗夫妇。美国国防部长赫格赛斯表示，行动中没有任何美国人伤亡，但古巴政府证实，有32名军警在委内瑞拉执行任务时死于美军攻击。

