谣传法国第一夫人是「男儿身」 10人诽谤罪成

即时国际
更新时间：22:49 2026-01-05 HKT
发布时间：22:49 2026-01-05 HKT

法国总统马克龙（Emmanuel Macron）的妻子布丽吉特（Brigitte）被「真实性别是男性」的谣言困扰，在法庭提告造谣网民，巴黎一间法院宣判10人涉散布关于布丽吉特性别及影射马克龙夫妇年龄差距的讯息，是对布丽吉特网络欺凌。

其中8名被告被判处4至8个月的缓刑，另有1名被告因缺席庭审而被判监6个月。另外，他们和第10名被告被命令参加网路仇恨言论教育课程，费用自理。

相关新闻：被指生为男儿身饱受网络骚扰 法第一夫人健康「恶化」

主审法官多纳尔将并对法国第一夫人「涉嫌恋童癖」的指控描述为「恶意、有辱人格且侮辱性的」，被告因「故意伤害原告」而被判刑。其中3名被认为是主要网路煽动者的社交媒体帐号被要求封锁6个月。布丽吉特代表律师在宣判后表示：「最重要的是教育课程和部分肇事者的帐号被封禁。」

布丽吉特本人并未出席10月份的庭审，但在提交投诉后告诉调查人员，关于她是跨性别女性的说法「严重影响」她和她的亲人。

相关新闻： Netflix剧集︱「艾蜜莉在巴黎」第四季即将上线 法国总统夫人客串演自己

现年48岁的马克龙与72岁的布丽吉特，既是师生恋也是忘年恋，两人的关系自2017年马克龙就任总统以来一直备受关注。布丽吉特是马克龙读中学时的戏剧老师，但两人在马克龙成年后才发展关系。近年来，针对两人关系的审视已扩展到广泛传播虚假讯息，他们决心透过法律途径反击。

检察官对41岁东声告波尔松-阿特兰（Aurelien Poirson-Atlan）寻求最重的刑罚。她在社交媒体上以萨甘（Zoe Sagan）的暱称自称公关人员，经常与阴谋论圈子有联系。她被判缓刑8个月、暂停使用社交媒体帐号6个月。

马克龙夫妇控告美国右翼网红、播客主持人欧文斯（Candace Owens）诽谤
马克龙夫妇控告美国右翼网红、播客主持人欧文斯（Candace Owens）诽谤

马克龙夫妇同时在美国对右翼播客主持人坎迪斯欧文斯（Candace Owens）提起诽谤诉讼，后者错误地声称布丽吉特曾是男性。

