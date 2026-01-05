空袭委内瑞拉︱点止3,030亿桶石油蕴藏量？ 遍地「宝藏」天然资源大盘点

美军3日突袭委内瑞拉，极速带走总统马杜罗夫妇。特朗普政府曾指马杜罗本人是全球最大毒枭之一，与贩毒集团勾结，对付他是为了解决美国毒品问题。但马杜罗强烈否认指控，反指责美国企图以「禁毒战争」为借口，推翻他只为攫取委内瑞拉蕴藏丰富的石油。

委内瑞拉拥有丰富石油资源为人所知，据伦敦能源协会（Energy Institute）数据，委内瑞拉拥有全球最大的已探明石油储量，高达3,030亿桶，约占全球总储量的 17%，甚至超越石油输出国组织（OPEC）龙头沙地阿拉伯。

除了石油，委内瑞拉拥有丰富天然资源。路透社

委内瑞拉拥有丰富石油资源。路透社

委内瑞拉拥有丰富天然气。路透社

美军空袭后，委内瑞拉民众排队购买食物。路透社

但这些储量多数位于委内瑞拉中部的奥里诺科带（Orinoco belt），属于超重油（heavy oil），这类原油在技术开采上相对单纯，但生产成本高昂且需要特殊的提炼过程。



除石油外，委内瑞拉还拥有铜、铝土矿、铀矿、稀土矿、铁矿石等战略矿产资源，其中铜储量占全球5%至8%，是新能源与国防工业的关键原料。

黄金储量或达3000吨

据期货研究报告，委内瑞拉黄金储备再加上未完全勘探的砂金矿与原生金矿（如玻利瓦尔州、阿马库罗三角洲地区），地质学家估算其总潜在储量或高达3000吨，占全球已探明黄金储量的1.4%至1.9%。

至于全球都在争夺的稀土资源，委内瑞拉同样矿藏丰富，但大多尚未开发，这些大多位于奥里诺科矿业弧带。委内瑞拉政府消息来源历来宣称，奥里诺科采矿弧至少蕴藏约30万吨稀土元素。一旦勘探启动，其价值可能远超2000亿美元。

至于天然气资源，委内瑞拉拥有天然气蕴藏量估计约达200兆立方英呎，价值随时高达 8000亿美元，但许多天然气资源同样尚未开发。