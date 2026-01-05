空袭委内瑞拉 | 马杜罗藏身处沦焦土 美轰炸最大军事基地 突袭行动酿至少80死

美军突袭委内瑞拉逮捕总统马杜罗夫妇，根据太空科技公司Vantor于周日（4日）发布的卫星影像，委内瑞拉最大军事基地提乌纳堡（Fuerte Tiuna）部分区域在短短数分钟内遭美军破坏，至少有5栋建筑物被摧毁，基地内有巨大爆炸痕迹。委内瑞拉政府指控，美军这场行动造成至少80人死亡，多数为马杜罗的保镳与平民，其中还包括多名古巴籍人士，美军则宣称无人阵亡。

马杜罗夫妇藏身安全屋 睡梦中被抓

据《纽约时报》、《纽约邮报》等美媒报道，马杜罗夫妇就是在这座基地的的安全屋被抓，这座基地主要由军事设施组成，位于首都卡拉卡斯南侧山区，周边有设置防御工事。据报美军由陆军最精锐的特种部队「三角洲部队」突袭闯入安全屋，当场逮捕睡梦中的马杜罗夫妇。

相关新闻：

生擒马杜罗︱巴士司机变国家领袖一生传奇 寸美国「来捉我呀」成经典︱有片

美军上周六空袭委内瑞拉首都卡拉卡斯，发生爆炸。路透社

提乌纳堡被美军破坏，至少有5栋建筑物被摧毁，基地内有巨大爆炸痕迹。路透社

马杜罗被抓捕至美国。路透社

马杜罗被抓捕至纽约后，被押解下机。路透社

卫星影像显示，美军摧毁基地内部至少5栋建筑物，有建物整栋被夷平，原本整齐排列的军用车辆被炸毁或烧毁，基地内部留下大片爆炸痕迹。另外，一处大门和保全警卫建筑也被摧毁。

美军突袭目标也包括拉卡洛塔空军基地（La Carlota），目击者称，空军基地跑道被毁，重要物流枢纽拉瓜伊拉港（Port La Guaira）的货柜与码头设施也遭严重破坏。当地居民称，突袭行动引发2次爆炸与火灾。

突袭行动持续不到30分钟

根据委内瑞拉官员的说法，美军这场突袭行动持续不到30分钟，造成造成至少80人死亡。古巴政府指，总计有32名古巴人在美军这场军事行动中丧生，总统办公室宣布全国哀悼2天。

古巴共和国主席迪亚斯-卡内尔透过社交平台X发文谴责美国，称其为「针对勇敢的委内瑞拉人民和我们美洲的国家恐怖主义」，并称阵亡的32名古巴人是应南美国家的请求，代表革命武装力量和内政部执行任务。