李在明访华︱重提获赠小米手机 赞习幽默有魅力

去年11月，习近平国事访问南韩期间，向李在明赠送中国的小米手机。李在明当时笑问手机通讯是否安全，习近平笑着回应：「检查一下有否后门（通常指内建的秘密程式）」。李在明在央视访问中重提此事，称当时是半开玩笑，习近平却爽快幽默地作出回应，这种互动让南韩民众对习近平的人格魅力留下深刻印象。

称习近平是真正可靠邻居

李在明接受央视专访时，提及中韩元首去年11月会晤的情形，形容习近平是一位卓越且视野开阔的领导人。「通过与习近平主席的接触，我感受到他是一位真正可靠的邻居，是能够携手前行、相互帮助的伙伴。令我意外的是，习近平主席谈吐幽默。当时我就一份手机礼物跟他半开玩笑，他十分爽快地回应了。」



李在明说：「这样的互动也让大韩民国国民对习近平主席的人格魅力留下了非常好的印象。在我看来，这正是韩中关系应有的样子。从表面上看，当前确实存在不少困难局面，但这些困难可以通过持续沟通去化解。」

这位62岁的韩国总统曾多次强调，韩国要推行以国家利益为中心的「务实外交」。

他对央视说，中国有句话叫「实事求是」，「在安全领域，与美国的合作对我们而言是不可回避的现实，毕竟我们是军事同盟关系，经济关系也确实在不断深化。但这并不意味着，韩中关系就应当走向对立或冲突，这对韩国的国家利益毫无益处。」