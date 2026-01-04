Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜美军逾150架飞机突袭 马杜罗夫妇官邸投降被抓获

即时国际
更新时间：03:15 2026-01-04 HKT
发布时间：03:25 2026-01-04 HKT

美国总统特朗普香港时间周日（4日）凌晨零时在佛罗里达州海湖庄园举行记者会。美军参谋长联席会议主席凯恩将军在新闻发布会上，交代了这次名为「绝对决心行动」（Operation Absolute Resolve）的行动细节。

美军拆解及瘫痪委内瑞拉防空系统

凯恩形容此次行动「低调」且「精准」，需要联合部队的「每一个组成部分」参与，包括陆军、海军、空军、海军陆战队等，并与情报机构及执法部门「紧密合作」。凯恩指，这次行动运用了「无与伦比的」情报能力以及「多年追踪恐怖分子的经验」。

凯恩表示，这次「撤离」行动精准到需要150多架飞机在正确的时间和地点集给。谈及行动前的准备工作，凯恩提到，情报部门花了「数月时间」搜集马杜罗的资讯，包括其住所位置及日常饮食等细节。凯恩指，美国军方在行动中保持了「完全的突然性」，并已拆解及瘫痪了委内瑞拉的防空系统。

美国参谋长联席会议主席凯恩将军讲述行动细节。路透社

他讲述细节时，指美军于美东时间凌晨1时零1分抵达马杜罗的宅邸并将该区隔离。抵达时，直升机遭到敌方开火攻击，美军随即以「压倒性火力」回应。他说，其中一架直升机受损，但所有美国飞行器均已安全返回。

凯恩表示，马杜罗及其妻子随后「投降」，被美国司法部拘捕，并于美东时间凌晨3时29分登上「硫磺岛号」航母，并被带离委内瑞拉，将前往纽约受审。

马杜罗登上「硫磺岛号」航母，并被带离委内瑞拉，将前往纽约受审。

