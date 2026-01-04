空袭委内瑞拉｜特朗普：美国将暂管委内瑞拉 直至安全过渡 若有需要将发动第二轮攻击

委内瑞拉首都加拉加斯周六凌晨传出爆炸巨响，美国总统特朗普表示，成功对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动。马杜罗及其妻子已被抓获，并带往纽约，将面临毒品恐怖主义指控。

海陆空袭击委内瑞拉

特朗普香港时间周日（4日）凌晨零时在海湖庄园举行记者会，特朗普表示在他的指示下，美国武装部队在委内瑞拉首都发动了一次非同寻常的军事行动，展现了压倒性的美国军事力量。特朗普称：「我们动用了空中、陆地和海上力量，发动了一场规模空前的袭击，其规模之大，堪比二战。」

他说，这次袭击的目标是加拉加斯市中心一座戒备森严的「军事要塞」，目的是将「非法独裁者马杜罗绳之以法」。他指这是美国历史上最令人震惊、最有效、最有力的军事力量和能力展示之一。

特朗普称：「世界上没有任何一个国家能够做到美国昨天所取得的成就。」他表示，委内瑞拉的所有军事力量在这次袭击中「完全丧失了战斗力」。他说，由于美国拥有「某种专业技术」，加拉加斯的灯光在行动期间被熄灭。

美军没有士兵阵亡 没装备损失

特禸朗普表示，委内瑞拉军队虽然「严阵以待」，并派出了许多舰只应对，但特朗普称委军「完全被压制，并很快丧失了战斗力」。他说，行动中没有一名美军士兵阵亡，也没有任何装备损失。

美国将暂管委内瑞拉

特朗普表示，马杜罗及其妻子「如今将面临美国司法审判」，并补充说，他们因对美国及其公民实施「致命的毒品恐怖主义活动」而在纽约南区被起诉。

特朗普表示，美国将「暂管」委内瑞拉，直到实现「适当的权力交接」。他说：「我们将接管这个国家，直到我们能够进行安全、妥善和审慎的权力交接。我们不想让其他人接管。我们面临的情况和过去几年一样。」

美国准备好发动第二轮攻击

特朗普说，如果需要，美国「已准备好发动第二次规模更大的攻击」。他表示，军方认为有必要发动第二波攻击，但第一次攻击「非常成功，我们可能不需要进行第二次」。他补充说「但我们已经准备好进行第二波，而且规模更大。」

另外，特朗普称，美国大型石油公司将进驻委内瑞拉

委内瑞拉将「富裕、独立、安全」

特朗普称，美国与委内瑞拉的「伙伴关系」将使委内瑞拉人民「富裕、独立、安全」。他说，居住在美国的委内瑞拉人将「非常幸福」，形容「他们将不再受苦」。

特朗普称马杜罗是「非法独裁者」，并指责他将「大量致命毒品」带入美国，还指控他幕后操控著「太阳集团」（Cartel de los Soles）贩毒集团。

特朗普：委内瑞拉人民重获自由

特朗普在记者会最后说：「独裁者和恐怖分子马杜罗终于下台了，委内瑞拉人民重获自由。他们重获自由。他们等待了很久，但他们终于自由了。今天早上，美国更加安全……西半球现在也更加安全了。」