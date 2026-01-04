Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空袭委内瑞拉｜特朗普：美国将暂管委内瑞拉 直至安全过渡 若有需要将发动第二轮攻击

即时国际
更新时间：00:51 2026-01-04 HKT
发布时间：00:51 2026-01-04 HKT

委内瑞拉首都加拉加斯周六凌晨传出爆炸巨响，美国总统特朗普表示，成功对委内瑞拉及其领导人马杜罗实施大规模打击行动。马杜罗及其妻子已被抓获，并带往纽约，将面临毒品恐怖主义指控。

海陆空袭击委内瑞拉

特朗普香港时间周日（4日）凌晨零时在海湖庄园举行记者会，特朗普表示在他的指示下，美国武装部队在委内瑞拉首都发动了一次非同寻常的军事行动，展现了压倒性的美国军事力量。特朗普称：「我们动用了空中、陆地和海上力量，发动了一场规模空前的袭击，其规模之大，堪比二战。」

他说，这次袭击的目标是加拉加斯市中心一座戒备森严的「军事要塞」，目的是将「非法独裁者马杜罗绳之以法」。他指这是美国历史上最令人震惊、最有效、最有力的军事力量和能力展示之一。

特朗普称：「世界上没有任何一个国家能够做到美国昨天所取得的成就。」他表示，委内瑞拉的所有军事力量在这次袭击中「完全丧失了战斗力」。他说，由于美国拥有「某种专业技术」，加拉加斯的灯光在行动期间被熄灭。

美军没有士兵阵亡 没装备损失

特禸朗普表示，委内瑞拉军队虽然「严阵以待」，并派出了许多舰只应对，但特朗普称委军「完全被压制，并很快丧失了战斗力」。他说，行动中没有一名美军士兵阵亡，也没有任何装备损失。

美国将暂管委内瑞拉

特朗普表示，马杜罗及其妻子「如今将面临美国司法审判」，并补充说，他们因对美国及其公民实施「致命的毒品恐怖主义活动」而在纽约南区被起诉。

特朗普表示，美国将「暂管」委内瑞拉，直到实现「适当的权力交接」。他说：「我们将接管这个国家，直到我们能够进行安全、妥善和审慎的权力交接。我们不想让其他人接管。我们面临的情况和过去几年一样。」

美国准备好发动第二轮攻击

特朗普说，如果需要，美国「已准备好发动第二次规模更大的攻击」。他表示，军方认为有必要发动第二波攻击，但第一次攻击「非常成功，我们可能不需要进行第二次」。他补充说「但我们已经准备好进行第二波，而且规模更大。」

另外，特朗普称，美国大型石油公司将进驻委内瑞拉

委内瑞拉将「富裕、独立、安全」

特朗普称，美国与委内瑞拉的「伙伴关系」将使委内瑞拉人民「富裕、独立、安全」。他说，居住在美国的委内瑞拉人将「非常幸福」，形容「他们将不再受苦」。

特朗普称马杜罗是「非法独裁者」，并指责他将「大量致命毒品」带入美国，还指控他幕后操控著「太阳集团」（Cartel de los Soles）贩毒集团。

特朗普：委内瑞拉人民重获自由

特朗普在记者会最后说：「独裁者和恐怖分子马杜罗终于下台了，委内瑞拉人民重获自由。他们重获自由。他们等待了很久，但他们终于自由了。今天早上，美国更加安全……西半球现在也更加安全了。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
曾志伟将卸任TVB总经理 《万千星辉颁奖典礼2025》特设大奖致谢 传神秘老友现身丨独家
影视圈
4小时前
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
1亿六合彩｜新年金多宝搅珠结果出炉 即睇幸运儿系咪你!
1亿六合彩｜新年金多宝头奖1.5注中 即睇幸运儿系咪你!
社会
3小时前
01:50
有片｜上水牛杂店CCTV片曝光 内地女擸菜刀发狂大叫 刀刀狠劲狂劈警员
突发
6小时前
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
中菜酒家长者优惠！凭乐悠咭/长者咭即享茶钱半价 叹京川粤名菜+手工点心
饮食
11小时前
委内瑞拉空袭︱特朗普：总统马杜罗夫妇已被擒
02:05
空袭委内瑞拉︱特朗普称已抓获马杜罗夫妇 委副总统：要求证明他还活着
即时国际
7小时前
马杜罗（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）。 路透社资料图
空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
即时国际
2小时前
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
减肥运动
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
时事热话
2026-01-02 11:34 HKT
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
赌王四房大仔何猷亨高调认爱  女友仙气曝光恩爱身贴身  曾恋陈滢跟3大TVB花旦传绯闻
影视圈
7小时前