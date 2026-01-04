空袭委内瑞拉｜马查多称反对派已准备好接管委国 特朗普指马查多国内没有足够支持

委内瑞拉总统马查多被美军抓获，并正被带至美国纽约，委国反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）称，反对派已准备好接管政权，并指自由的时刻已经来临。特朗普在海湖庄园举行记者会时称，马查多她要成为领袖会非常困难。

马查多：自由的时刻已经来临

马查多社交平台发表声明，并以「委内瑞拉人，自由的时刻已经来临」作为帖文标题。她表示，委内瑞拉总统马杜罗因其对委内瑞拉人民和许多其他国家公民犯下的滔天罪行而面临国际司法审判。她称，鉴于马杜罗拒绝接受谈判解决方案，美国政府已履行承诺，采取行动以维护法治。

她又表示，反对派领袖冈萨雷斯（Edmundo González）应即时接任总统职务。马查多承诺，反对派将恢复国内秩序，并释放所有政治犯。她在声明最后强调：「我们奋斗多年，付出了一切，而这一切都是值得的。该发生的事情，正在发生。」

马查多上月在挪威露面。路透社

美国有委内瑞拉民众高举马查多的海报。美联社

现年56岁的马查多自2024年总统选举后一直藏身，最近一次公开露面是在上月前往挪威，领取诺贝尔和平奖。她早前于12月中接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，明言「完全支持」特朗普政府对委内瑞拉施压的策略，并表示欢迎「施加更大的压力，迫使马杜罗下台。」

特朗普较早前接受霍士新闻访问时被问及，是否会支持目前身在挪威的马查多接任总统，他当时回应称：「我们现在得考虑一下。」但当在海湖庄园再次接受记者提问时，被问及马查多会否成为委内瑞拉下一任领导人时表示：「我认为她要成为领袖会非常困难。」

特朗普形容马查多「是一位非常好的人」，但指她「在国内既没有足够支持，也未获得尊重」。