空袭委内瑞拉｜马杜罗「闪电式」被擒 委内瑞拉军力到底如何？
更新时间：00:30 2026-01-04 HKT
发布时间：00:30 2026-01-04 HKT
发布时间：00:30 2026-01-04 HKT
美军空袭委内瑞拉不久，美国总统特朗普就宣布生擒了委内瑞拉总统马杜罗及其妻子。这个人口2800万的南美洲国家，其军事力量到底如何？
据内地《齐鲁晚报》梳理，委内瑞拉保持著拉美规模最大的常备军之一，武装部队包括陆军、海军、空军、国民警卫队以及民兵。有分析认为，其各兵种现役武装部队总人数约15万，拥有30架战机、40多艘军舰、200辆坦克及防空武器等。
相关新闻：空袭委内瑞拉｜特朗普4天前批捕等天气转好 半夜从睡房拖走马杜罗夫妇
委内瑞拉还拥有一定规模的战斗机力量，主力为一个团的苏-30MK2战机，还有一定数量的F-16战机。这些战机可以执行对地、对海打击任务，也具备一定的中距空战能力。但总体来看，委内瑞拉空中力量相对薄弱，战机性能较为落后，且缺乏完整的作战体系。
相关新闻：空袭委内瑞拉｜马杜罗及其妻在纽约被起诉毒品恐怖主义等罪 由军舰送往美国
在防空系统方面，委内瑞拉装备有S-300、「山毛榉」及「铠甲-S1」等，构成了远中近结合的防空体系。俄罗斯此前曾派遣伊尔-76运输机，向委运送了「铠甲-S1」和「山毛榉」-M2E防空系统等装备。
面对特朗普政府步步紧逼，去年9月委内瑞拉宣布启动「独立200计划」，在全国284个「前线」地点部署军队、警察和民兵。去年10月初，委内瑞拉在全国范围举行特别军事演习，检验武装部队和民兵组织的指挥和通信能力。针对特朗普扬言要展开地面进攻，委内瑞拉还进行了地面布防，在核心区域铺设路障，不过结果显示不堪一击。
相关新闻：空袭委内瑞拉｜特朗普下令轰国防部、军用机场等 委要求联合国召开紧急会议
最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
2026-01-02 15:09 HKT
研究揭这运动每日做2分钟 肚腩3个月后消失 内脏脂肪大减13%
2026-01-01 16:05 HKT
新年1亿金多宝｜新手两年7中六合彩 自爆厕所落注独门心得：要去ＸＸ厕所｜Juicy叮
2026-01-02 11:34 HKT