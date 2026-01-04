空袭委内瑞拉｜马杜罗「闪电式」被擒 委内瑞拉军力到底如何？

美军空袭委内瑞拉不久，美国总统特朗普就宣布生擒了委内瑞拉总统马杜罗及其妻子。这个人口2800万的南美洲国家，其军事力量到底如何？



据内地《齐鲁晚报》梳理，委内瑞拉保持著拉美规模最大的常备军之一，武装部队包括陆军、海军、空军、国民警卫队以及民兵。有分析认为，其各兵种现役武装部队总人数约15万，拥有30架战机、40多艘军舰、200辆坦克及防空武器等。

委内瑞拉还拥有一定规模的战斗机力量，主力为一个团的苏-30MK2战机，还有一定数量的F-16战机。这些战机可以执行对地、对海打击任务，也具备一定的中距空战能力。但总体来看，委内瑞拉空中力量相对薄弱，战机性能较为落后，且缺乏完整的作战体系。

在防空系统方面，委内瑞拉装备有S-300、「山毛榉」及「铠甲-S1」等，构成了远中近结合的防空体系。俄罗斯此前曾派遣伊尔-76运输机，向委运送了「铠甲-S1」和「山毛榉」-M2E防空系统等装备。

面对特朗普政府步步紧逼，去年9月委内瑞拉宣布启动「独立200计划」，在全国284个「前线」地点部署军队、警察和民兵。去年10月初，委内瑞拉在全国范围举行特别军事演习，检验武装部队和民兵组织的指挥和通信能力。针对特朗普扬言要展开地面进攻，委内瑞拉还进行了地面布防，在核心区域铺设路障，不过结果显示不堪一击。

