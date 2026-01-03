Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游日注意 | 新春寒流肆虐 北陆恐现警报级大雪 神社参拜民众130人受困

更新时间：14:27 2026-01-03 HKT
发布时间：14:27 2026-01-03 HKT

日本受到冬季气压配置影响，气象厅发布大雪警报，周六（3日）以东、西日本的日本海侧为中心，恐出现伴随雷电的剧烈降雪。其中北陆地区受强烈冷空气影响，可能面临「警报级」大雪，24小时预测降雪量最高达40厘米。由于正值新年收假返乡潮，当局呼吁民众严防交通中断，并警戒雪崩及落雪危害。而埼玉县则因有130名参拜民众被困在一座神社内。

根据新潟地方气象台观测，目前日本附近正处于冬型气压配置，气压槽从日本海延伸至西日本及伊豆群岛。本州上空约5500米处有低于摄氏零下36度的强冷空气流入，导致大气状态极不稳定，局部地区有积雨云发展。

埼玉县秩父市三峰神社暴雪令道路封闭，导致130名参拜民众无法回家。X@MrMacgyver2
三峰神社附近发生车辆打滑等交通事故。X@GiyuuMr
三峰神社有大量积雪。X@MrMacgyver2
三峰神社停车场车辆铺雪。X@MrMacgyver2
气象部门指出，北陆地区将以山区为中心降下大雪，平地也可能有积雪。若冷空气强度超过预期，或雪云持续滞留同一区域，极可能发展为「警报级」大雪。

三峰神社困游人

而埼玉县秩父市的三峰神社周五（2日）降下暴雪导致道路封锁，约有130名参拜民众无法回家，被迫在神社大厅、房间、食堂过夜。

埼玉县警方表示，从当天下午开始，三峰神社附近就发生了车辆打滑所造成的交通事故，县府于晚间7时30分许，宣布封锁出入神社的县道。

三峰神社指出，参拜民众大约有130人留在当地过夜，由神社方面提供饮食，目前尚未有人员身体不适的状况出现，尚不清楚道路何时能够开放。

