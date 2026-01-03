瑞士大火英雄徒手撬门救10人 酒吧老板：安检3次合格

瑞士滑雪胜地克朗-蒙大拿星座酒吧跨年夜发生大火，造成至少47人死亡、119人受伤，其中80人伤势危急。55岁银行分析师坎波洛（Paolo Campolo）当晚接到女儿求救电话后，冒险冲入火场强行撬开紧急出口，成功救出10名年轻人，被誉为英雄。当时店内正举行狂欢派对，疑似因香槟瓶上仙女棒喷出的火花引燃天花板，导致烈焰迅速吞噬整间店。酒吧老板强调，在过去10年内，该酒吧已接受过3次安全检查。

接女儿电话 狂奔到场救人

坎波洛就住在酒吧约45米外，当晚接到女儿电话，得悉她的男友及友人们被困火场，而她正在门外等著进入。他即时从家中狂奔到酒吧，当时主要出入口已被蜂拥逃生的人群堵住。他其后找到侧边的一扇门，和另一名男子合力强行撬开，好几个人随即涌出门外。

疑似因香槟瓶上仙女棒喷出的火花引燃天花板。X.com

图为大火发生后，酒吧内物品散落一地。美联社

瑞士一家酒吧发生火灾，造成严重伤亡。路透社

酒吧老板莫雷蒂与妻子。X.com

他告诉意大利《信使报》，开门后看见到处都是受伤的人，有些还有意识但被烧伤，有些已经失去意识。他们用各种语言求救，都非常年轻。尽管吸入大量浓烟，坎波洛仍徒手将一个又一个年轻人拖出火场，无暇顾及疼痛和危险。

吸入浓烟 英雄仍接受治疗

最令坎波洛难忘的是伤者绝望的眼神，「那些知道自己将死之人眼中清醒的绝望表情，被烧伤的人看著你，求你不要丢下他们。这些画面永远不会消散」。

他的女儿原本也会在酒吧内，幸运的是她先回家与父母跨年才幸免于难，但她的男友目前仍在巴塞尔医院抢救中。而坎波洛本身也因为吸入浓烟，正在医院接受治疗。

与此同时，调查人员表示，香槟瓶中的仙女棒极可能是引发火灾的主因，火势引燃到天花板，当局现正调查天花板隔音材料是否符合法规，以及酒吧是否被允许使用仙女棒，目前不清楚是否会提出刑事指控，但可能启动过失杀人调查。

打破缄默 酒吧老板：一切符合法规

惨剧发生后，一直保持沉默的酒吧老板首度发声强调，店内的一切设施均符合安全法规，并表示目前正全力配合当局调查，要厘清这场悲剧究竟是如何发生的。

酒吧老板、49岁的莫雷蒂（Jacques Moretti）在事后接受瑞士媒体《日内瓦论坛报》访问时，情绪显得相当激动。他强调，「店内所有的一切都是按照法规办理的。」他与40岁的妻子洁西卡表示，自事发以来他们完全无法进食、无法入睡，状态非常不好。

这对法籍夫妇于2015年买下这处物业，将原本简陋的咖啡馆改造成热门的夜生活地标。他们表示，在过去10年内，该场所已接受过3次安全检查。莫雷蒂透露，目前律师已经介入，他们正竭尽所能协助执法部门厘清起火原因。