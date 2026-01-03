Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意大利雪崩2死多伤 强风阻救援 荷首都机场数百航班取消

即时国际
更新时间：10:07 2026-01-03 HKT
发布时间：10:07 2026-01-03 HKT

新年伊始，意大利阿尔卑斯山区周五（2日）接连发生多宗雪崩，造成2人死亡、多人受伤。由于山区强风肆虐，导致直升机救援行动受阻，救援人员被迫在极端环境下徒步搜救。目前该区域的雪崩风险已上调至高风险的「4级」，而荷兰首都阿姆斯特丹的史基浦机场，预计周六将有数百个航班因暴雪取消。

位于意大利西北部的皮埃蒙特大区灾情密集，靠近法国边境的西南阿尔卑斯山迈拉山谷发生雪崩，造成1人死亡、2人受伤，其中一人伤重危殆。由于能见度几近于零且风力过强，直升机无法降落，高山救援队被迫从低海拔徒步上山，在深逾2米的积雪中排成横列，使用探测杆人工搜寻生还者。

热门滑雪胜地普拉杰拉托附近发生雪崩。维基百科
热门滑雪胜地普拉杰拉托附近发生雪崩。维基百科
法国东北部受到暴风雪吹袭。法新社
法国东北部受到暴风雪吹袭。法新社
荷兰首都阿姆斯特丹的史基浦机场大批航班取消，旅客行程受阻。法新社
荷兰首都阿姆斯特丹的史基浦机场大批航班取消，旅客行程受阻。法新社
史基浦机场预计周六将有数百个航班因暴雪取消。
史基浦机场预计周六将有数百个航班因暴雪取消。

滑雪胜地女子被埋自救

另外，都灵以西约60公里的的热门滑雪胜地普拉杰拉托附近，发生另一宗雪崩，一名女子被困，在掩埋大约15分钟后，她利用随身携带的「雪崩安全气袋」创造呼吸空间并成功自救爬出。尽管她骨盆骨折且严重失温，但意志坚定，目前正等待救援。

同一天，在意大利东北部的威尼托大区，小多洛米蒂山的瓦约‧加贝内斜坡也发生雪崩。

一名装备齐全的50岁资深滑雪登山教练遭大规模板状雪崩，被推下数百米深的陡坡，伤重不治。救援直升机虽强行抵达现场，但仍未能挽回其生命。

强烈暴风雪加剧雪崩风险

近日， 强降雪和强风加剧了阿尔卑斯山脉的雪崩风险，当局已正式将该区域的雪崩风险评级提高至「4级：高风险」，这意味著积雪结构极其脆弱，即使是一名滑雪者的重量也可能触发大规模坍塌。

地方官员强烈建议民众不要进行任何越野滑雪活动。皮埃蒙特与瓦莱达奥斯塔当局警告，跨年假期游客众多，但目前的气候条件对冒险者来说极具威胁，不应在非指定雪道停留。

另外，荷兰首都阿姆斯特丹的史基浦机场预计周六将有数百个航班因暴雪取消。史基浦机场是欧洲最繁忙的航空枢纽之一，周五已因同样原因取消了数十航班。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
港女到九龙豪宅「擎天半岛」补习经历 4事见尽贫富鸿沟「好似沟渠老鼠偷窥别人幸福」 网民共鸣：选择大于努力
生活百科
19小时前
上水牛杂店内结账遇问题情绪激动 女顾客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突发
7小时前
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
港股「狗股」去年榜首劲升2倍 2026新名单出炉 专家点名3只可吼 一只稳赚6厘
投资理财
4小时前
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
丽瑶邨单位起火酿4人伤1猫死 逾百住客疏散 疑内地手机充电短路酿祸　
突发
47分钟前
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」。
13:26
关嘉敏被黄家俊嫌重发娇嗔要「绝交」 李芷晴林焌尧龟速发展 梁敏巧刘启进得「七成熟」
影视圈
12小时前
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
连锁酒楼超值堂食优惠！乳鸽/羊腩煲$28起 星期一至日午市起供应
饮食
19小时前
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
365日免费食麦乐鸡！麦当劳推「麦麦狂食最Dope大赛」 大奖赢全年麦乐鸡金卡
饮食
16小时前
《寻秦记》上映两日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
《寻秦记》上映三日即遭疯狂盗录 小红书更现结局片段 「天下一」留言要求删除 海关暂未接获投诉
社会
16小时前
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
东张西望｜已婚港女跟「靓仔机师」情欲对话  堕「包裹情骗局」被呃5万元  认愧对老公：对唔住
影视圈
12小时前
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
港岛星级酒店海鲜自助餐优惠！$190/位起任食面包蟹/生蚝/西冷 乐悠长者6折！
饮食
20小时前