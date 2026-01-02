Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗骚乱｜特朗普警告德黑兰勿血腥镇压 扬言「会出手相救」

即时国际
更新时间：22:32 2026-01-02 HKT
发布时间：22:32 2026-01-02 HKT

伊朗日益恶化的经济状况引发民众大规模抗议，抗议活动持续近一周后，周四至少有6人丧生。美国总统特朗普警告伊朗当局不要杀害和平示威者，否则华盛顿「将出手相救」。

伊朗最高领袖哈梅内伊的一位高级顾问回应称，特朗普应该「谨慎行事」，并警告称美国干预可能引发中东地区的混乱。

相关新闻：伊朗币大贬值至140万兑1美元！引爆全国示威酿数死

特朗普周五在Truth Social网站上发文表示：「如果伊朗像往常一样枪击并暴力杀害和平示威者，美国将出手相救。」但他没有透露更多细节，例如华盛顿可以对伊朗当局采取何种行动。

今年6月，美国根据特朗普的命令轰炸伊朗核设施。美国官员称这些攻击大大延缓了德黑兰研发核武的进程，伊朗则否认。作为报复，伊朗向位于卡塔尔的一个美国主要军事基地发射了导弹。

伊朗半官方的法尔斯通讯社报道，在西部城市阿兹纳和库赫达什特，分别有3人和1人丧生。人权组织Hengaw则表示，西南部城市洛尔德甘的抗议者与安全部队发生冲突，2名示威者死亡。网传影片显示，抗议者与安全部队的冲突中，有汽车被纵火焚烧。

伊朗官员先前称，1名安全部队成员周三在西部城市库赫达什特被杀。但抗议者表示，死者是他们中的一员，被安全部队枪杀。

抗议活动始于周日，起因是德黑兰的商家对伊朗货币里亚尔在公开市场上对美元汇率的再次大幅下跌感到愤怒。到了周二，大学生也加入抗议活动，抗议活动蔓延至多个城市，人们高喊口号，反对该国的神权统治者。许多抗议者此后一直呼吁结束哈梅内伊的统治。有些人表示，他们希望恢复君主制。总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）表示，他将听取抗议者的「合理诉求」。

