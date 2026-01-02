美洲狮袭击 | 科罗拉多行山女子遇袭 倒毙山林步道

美国科罗拉多州发生当地25年来首宗涉美洲狮的致命袭击事故，一名女子在该州北部独自行山时，遇到美洲狮袭击身亡。而美洲狮袭击事件十分罕见，科罗拉多州对上一宗同类事故在1999年发生，当时一名3岁孩童被美洲狮袭击身亡。

当局称，一名女子元旦日在科罗拉多州北部山区独自行山时，突遭美洲狮袭击。当天接近中午时分，2名行山客在克罗西尔山步道一段偏僻的路段上，发现一名女子倒卧在地，附近发现一只美洲狮。

科罗拉多州估计有3800至4400头美洲狮。美国国家公园服务

事发于洛矶山国家公园东入口附近。洛矶山国家公园官网

2行山客图施救不果

2人向美洲狮投掷石块，试图将其驱离，以便救助女子。其中一名一人是医生，他立即对该名女子进行检查，但发现她已无脉搏。

州公园和野生动物管理局范胡斯表示，野生动物官员其后在该地区发现2只美洲狮，并将其击毙。

事发于格伦黑文小镇以南的山区，距离埃斯蒂斯帕克东北方约7英里，被认为是通往洛矶山国家公园东入口的门户。

击毙2狮 续搜索其他美洲狮

范胡斯说，对该地区其他美洲狮的搜寻仍在进行中。她说，是否击毙任何发现的美洲狮，将视具体情况而定。

而在疑似攻击发生的森林地区，经常有人目击美洲狮出没，但近期没有记录在案的美洲狮袭击人类事件。

97年10岁男童国家公园遇袭亡

除了1999年发生涉及美洲狮袭击的致命事故外，1997年，一名10岁男童和家人在洛矶山国家公园行山时，遭一头美洲狮拖走，其后被发现遭攻击身亡。

去年在加州北部，两兄弟遭到一头狮子的跟踪和攻击，他们试图击退狮子，但最终其中一人被狮子咬死。

美洲狮体重可达130磅（60公斤），体长超过6呎（1.8公尺），主要以鹿为食物。

科罗拉多州估计有3800至4400头美洲狮，牠们在该州被列为大型猎物，可以狩猎。