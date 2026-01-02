Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美洲狮袭击 | 科罗拉多行山女子遇袭 倒毙山林步道

即时国际
更新时间：14:34 2026-01-02 HKT
发布时间：14:34 2026-01-02 HKT

美国科罗拉多州发生当地25年来首宗涉美洲狮的致命袭击事故，一名女子在该州北部独自行山时，遇到美洲狮袭击身亡。而美洲狮袭击事件十分罕见，科罗拉多州对上一宗同类事故在1999年发生，当时一名3岁孩童被美洲狮袭击身亡。

当局称，一名女子元旦日在科罗拉多州北部山区独自行山时，突遭美洲狮袭击。当天接近中午时分，2名行山客在克罗西尔山步道一段偏僻的路段上，发现一名女子倒卧在地，附近发现一只美洲狮。

科罗拉多州估计有3800至4400头美洲狮。美国国家公园服务
科罗拉多州估计有3800至4400头美洲狮。美国国家公园服务
事发于洛矶山国家公园东入口附近。洛矶山国家公园官网
事发于洛矶山国家公园东入口附近。洛矶山国家公园官网

2行山客图施救不果

2人向美洲狮投掷石块，试图将其驱离，以便救助女子。其中一名一人是医生，他立即对该名女子进行检查，但发现她已无脉搏。

州公园和野生动物管理局范胡斯表示，野生动物官员其后在该地区发现2只美洲狮，并将其击毙。

事发于格伦黑文小镇以南的山区，距离埃斯蒂斯帕克东北方约7英里，被认为是通往洛矶山国家公园东入口的门户。

击毙2狮 续搜索其他美洲狮

范胡斯说，对该地区其他美洲狮的搜寻仍在进行中。她说，是否击毙任何发现的美洲狮，将视具体情况而定。

而在疑似攻击发生的森林地区，经常有人目击美洲狮出没，但近期没有记录在案的美洲狮袭击人类事件。

97年10岁男童国家公园遇袭亡

除了1999年发生涉及美洲狮袭击的致命事故外，1997年，一名10岁男童和家人在洛矶山国家公园行山时，遭一头美洲狮拖走，其后被发现遭攻击身亡。

去年在加州北部，两兄弟遭到一头狮子的跟踪和攻击，他们试图击退狮子，但最终其中一人被狮子咬死。

美洲狮体重可达130磅（60公斤），体长超过6呎（1.8公尺），主要以鹿为食物。

科罗拉多州估计有3800至4400头美洲狮，牠们在该州被列为大型猎物，可以狩猎。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
2026-01-01 13:54 HKT
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
汤镇业为翁美玲之死被闹足40年 背负「负心汉」罪名事业尽毁 揭开旧爱因一事从不报梦
影视圈
6小时前
乐华南邨谋杀案│女死者父亲首开腔：「希望尽快揾到凶手 为佢沉冤得雪」　
突发
3小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
16小时前
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
荃湾路德围食街大变天？！ 半世纪茶记康乐茶冰厅搬迁 沛公甜品结业 网民：比以前差好多好多
饮食
22小时前
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
袁祥仁元旦离世享年68岁 曾演《功夫》卖周星驰「如来神掌」爆红 出身武术世家成员身份显赫
影视圈
4小时前
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
天水围血案│眼镜店男经理疑因感情纠纷割女视光师颈后自残 涉伤人被捕
突发
3小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
20小时前
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
周润发老婆陈荟莲持续消瘦 66岁庆生照惊见脸颊凹陷？ 发哥丧女后决不生育：两个已很幸福
影视圈
5小时前
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
宣传易大结局！开播近30年 网民难忘6大经典广告 金宝绿水/景鸿移民/迷你仓 1口号最经典
生活百科
2小时前