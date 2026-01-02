寿司郎之乱翻版 | 连锁居酒屋日男「对嘴饮酱油」 照片疯传业者急声明

曾引发日本大众关注的寿司郎「舔瓶案」，类似事年疑再次上演，一名男子在日本连锁居酒屋养老乃泷内对嘴饮酱油瓶，该照片于12月29日上传Instagram后，被疯狂转发，引起网民热议，店家要紧急回应。

养老乃泷于12月29日发出官声明指出，近期在社交平台上流传一张顾客似乎在店内对著酱油瓶喝酱油的照片，公司已注意，并采取紧急应对措施，为顾及卫生安全，已全面回收并更换店内所有酱油瓶。

日首宗逮捕案｜舔豉油樽兼发片 「藏寿司」报警3屁孩被捕

这名男子在养老乃泷内对嘴饮酱油。X@108takapi_new

店家急发声明，指为顾及卫生安全，已全面回收并更换店内所有酱油瓶。J-CAST

2023年1月，一段17岁高中生在寿司郎餐厅舔酱油瓶，并将口水涂在回转寿司上的影片在网上疯传。X@takigare3

SUKIYA一名女顾客拿起桌上的透明水壶，直接「嘴对嘴」开始饮用。X/GC5R5OGIKgV0yvz

声称自携 店家急撤全部酱油瓶

声明还提到，发文人声称，图中是他自带的酱油并非店内提供。然而，当地传媒与该店联系时，他们表示虽然知道这位发文人曾到访店内，但目前无法确认他自带的酱油是否为店内提供，因此无法给出明确答复。

事件发酵后，养老乃泷强调，该店一向将顾客安全及卫生放在首位，并表示不允许顾客自备酱油用品进入餐厅用餐，将与相关人员进一步交涉，一旦确认行为确实危及门市卫生或顾客安全，会配合采取包括民事或刑事等严厉措施。

该店家同时向客人致歉，强调将加强防范措施，以确保用餐环境安心可靠。

高中生寿司郎餐厅狂舔酱油瓶

今次风波令外界联想起引起大众关注的「寿司郎之乱」。2023年1月，一段17岁高中生在寿司郎餐厅舔酱油瓶，并将口水涂在回转寿司上的影片在网上疯传，让业界重视防范类似恶作剧。

去年2月，日本连锁牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」也遭殃，有一名女客人用餐时，竟拿起店内提供的水壶「嘴对嘴」狂灌，并把过程拍下上传到社交平台，结果马上掀起轩然大波，食安疑虑令网民扬言「再也不去吃」，无辜的业者见状也决定报警，给该名女子教训。