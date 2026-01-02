伊朗币大贬值至140万兑1美元！引爆全国示威酿数死

伊朗因生活成本上涨及货币贬值引发的反政府示威愈演愈烈，动荡局势已由首都德黑兰蔓延至全国多个城市。据多方消息证实，示威引发的暴力冲突已导致多人死亡，其中包括一名亲政府民兵成员。受经济危机冲击，伊朗中央银行行长法尔津（Mohammad Reza Farzin）已宣布请辞，议会亦否决了政府提出的财政支出方案，令佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）政府面临严峻挑战。

示威蔓延全国 警局遭纵火

自上周日商户发起罢市以来，示威活动在过去数日显著升级。在西部洛雷斯坦省，有激进示威者闯入警察局与军警爆发激烈冲突，并焚烧警车，造成至少3人死亡、17人受伤。此外，中部伊斯法罕省及西部城市库赫达什特亦分别传出死伤。周二起，至少10间大学的学生响应加入抗议，令运动由单纯的经济诉求演变成全国性的反政府风暴。

首名安全部队成员殉职 局势恐再升级

美联社报导指，一名隶属革命卫队的21岁志愿民兵在维护秩序时被杀，这是自抗争爆发以来首宗安全部队死亡个案。当局强调死者是被「暴徒」杀害，外界担心这可能成为伊朗政府采取更强硬镇压行动的导火线。虽然德黑兰目前的示威强度有所放缓，但其他省份的动乱仍未平息。

货币贬值沦废纸 商贩歇业抗争

此次动乱的核心在于伊朗货币里亚尔（IRR）跌至历史新低。过去一年，里亚尔兑美元贬值超过三分一，目前已跌至1美元兑140万里亚尔的骇人水平。双位数的通胀导致基本物资严重短缺且售价高昂，民众购买力被彻底摧毁。在德黑兰著名的大巴扎（Grand Bazaar）商圈，因货币失去价值，大批商贩选择歇业抗议，人群因买不到物资而在街头聚集叫喊，最终演变成大规模游行。

改革派总统试图缓和：不解决生计会落地狱

面对自2022年「艾米尼之死」以来最大规模的挑战，改革派总统佩泽希齐扬试图采取温和立场。他公开承认示威者的诉求合理，并直言：「从伊斯兰教的角度来看，如果不解决人民的生计问题，最终将会落地狱。」然而，伊朗总检察长虽称和平抗议合法，但警告任何企图制造混乱的行为都将遭到果断回应。

分析指，虽然目前抗议强度仍不及2022年的规模，但经济崩溃引发的深层怨气若无法透过谈判化解，伊朗局势恐进一步失控，甚至波及政权稳定。