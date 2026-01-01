Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社交媒体「上瘾」︱法国拟仿效澳洲 禁止15岁以下儿童使用

即时国际
更新时间：18:49 2026-01-01 HKT
发布时间：18:49 2026-01-01 HKT

小孩沉迷玩社交平台，让不少家长及政府担心对其成长造成负面影响。法新社取得一份法案草案，法国将再度尝试保护儿童及少年免于过度使用数码萤幕，计划于9月前提出法案，禁止15岁以下儿童使用社群媒体。澳洲去年12月已正式实施16岁以下儿童禁用社交媒体，创下世界首例。

据悉法案获得法国总统马克龙（Emmanuel Macron）支持。他早前表示，国会应于1月开始就此提案展开讨论。有关法案草案指出：「许多研究与报告证实，小孩过度使用数码萤幕会带来各种风险。」

法国政府表示，儿童未受限制上网容易接触不当内容，可能遭受网络欺凌，或出现睡眠模式改变等问题。该草案共有两条条文：禁止线上平台向15岁以下儿少提供社群媒体服务；禁止中学学生使用手机。

早在2018年，法国就已禁止学前教育机构与政府学校中学生使用手机，但实际执行情况有限。法国于2023年通过的「数位法定年龄15岁」法案，因违反欧洲联盟规定而无法施行。

与此同时，法国参议院上月通过一项倡议，旨在保护青少年免于过度使用数位萤幕及社群媒体，其中规定13至16岁的青少年注册社群媒体帐号须取得家长同意。该提案已提交国民议会，仍须获得同意才能正式成为法律。

