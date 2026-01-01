Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本游客戴圣诞帽跳恒河游水 遭大批印民包围辱骂 惹网民激辩

即时国际
更新时间：07:01 2026-01-01 HKT
发布时间：07:01 2026-01-01 HKT

印度神圣恒河（Ganga）发生罕见文化冲突。适逢圣诞节，一群戴著圣诞帽的日本游客在印度圣城瓦拉纳西（Varanasi）准备跳入恒河游泳，却遭到当地民众强烈围攻，指控游客在圣河中「便溺」，更当面羞辱要求道歉。事件短片在网上疯传后，引发印度网民对「待客之道」的热烈辩论。

据印度媒体报导，事发于12月25日。网上流传的影片显示，数名日本游客脱去外衣，头戴鲜红圣诞帽，正兴致勃勃准备在瓦拉纳西的河段下水畅泳。然而，此举触怒了视恒河为「母亲河」的当地教徒，大批居民随即上前阻拦并将游客包围。

影片中，多名愤怒的印度居民对游客破口大骂：「你们没有常识吗？这是我们的圣河！有这么多人在这里沐浴。」更有居民指控游客在河中便溺，亵渎神灵。游客在群情激愤下显得手足无措，被要求当场双手合十道歉。居民随后更强硬要求游客联络导游交代。游客感受到人身威胁，最终狼狈离开现场。

事件在网上掀起正反双方激辩。部分当地网民认为，游客应尊重宗教禁忌，恒河并非普通泳池；但更多网民对居民的过激行为感到羞耻，质疑这有违印度「宾至如归」（Atithi Devo Bhava）的传统理念。有网民留言表示：「即便游客行为不妥，我们可以有礼貌地说明，无需大声喊叫、公开羞辱或恐吓。他们是国家的客人。」

瓦拉纳西是印度教最重要的圣地之一，教徒相信在恒河沐浴能洗涤罪孽。虽然每日有无数信徒在河中沐浴，但对当地人而言，游客带著节庆意味的「休闲游泳」与庄严的宗教仪式显然格格不入。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门星堤发生命案 夫妇爆争执打斗 妻晕倒房内当场死亡
00:29
屯门星堤外籍夫妇爆争执打斗 30岁妻晕倒房内当场死亡 夫涉藏毒被捕
突发
8小时前
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
前「TVB咪神」即将结婚突然宣布重大决定 晒火辣丰满身材告别过去：经过深思熟虑
影视圈
14小时前
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪未婚妻除夕发文：今日原本系我哋大日子
突发
11小时前
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
4小时前
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
结业潮2025｜10大连锁超市/百货洗牌！AEON/先施/U购执笠 1老字号品牌消失
生活百科
15小时前
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮
时事热话
17小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
19小时前
MIRROR演唱会事故｜阿Mo除夕发近照首现笑脸 幽默告别2025年展乐观一面　
社会
7小时前
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限
影视圈
17小时前
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
曾与刘德华合作73岁影帝命危 进食时哽亲昏迷留医ICU情况不乐观 近年患血癌停工
影视圈
19小时前