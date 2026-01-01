日本游客戴圣诞帽跳恒河游水 遭大批印民包围辱骂 惹网民激辩

印度神圣恒河（Ganga）发生罕见文化冲突。适逢圣诞节，一群戴著圣诞帽的日本游客在印度圣城瓦拉纳西（Varanasi）准备跳入恒河游泳，却遭到当地民众强烈围攻，指控游客在圣河中「便溺」，更当面羞辱要求道歉。事件短片在网上疯传后，引发印度网民对「待客之道」的热烈辩论。

据印度媒体报导，事发于12月25日。网上流传的影片显示，数名日本游客脱去外衣，头戴鲜红圣诞帽，正兴致勃勃准备在瓦拉纳西的河段下水畅泳。然而，此举触怒了视恒河为「母亲河」的当地教徒，大批居民随即上前阻拦并将游客包围。

影片中，多名愤怒的印度居民对游客破口大骂：「你们没有常识吗？这是我们的圣河！有这么多人在这里沐浴。」更有居民指控游客在河中便溺，亵渎神灵。游客在群情激愤下显得手足无措，被要求当场双手合十道歉。居民随后更强硬要求游客联络导游交代。游客感受到人身威胁，最终狼狈离开现场。

事件在网上掀起正反双方激辩。部分当地网民认为，游客应尊重宗教禁忌，恒河并非普通泳池；但更多网民对居民的过激行为感到羞耻，质疑这有违印度「宾至如归」（Atithi Devo Bhava）的传统理念。有网民留言表示：「即便游客行为不妥，我们可以有礼貌地说明，无需大声喊叫、公开羞辱或恐吓。他们是国家的客人。」

瓦拉纳西是印度教最重要的圣地之一，教徒相信在恒河沐浴能洗涤罪孽。虽然每日有无数信徒在河中沐浴，但对当地人而言，游客带著节庆意味的「休闲游泳」与庄严的宗教仪式显然格格不入。