日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空

日本东京郊区发生恐怖命案。周二（30日）下午，警方接获民众报案，指在奥多摩町一条山径发现一具男性遗体，死状极其恐怖。死者腹部残留明显咬痕，部分内脏更不翼而飞，疑曾遭凶猛野兽啃食。警视厅今日（31日）已派员上山运走遗体，并呼吁前往当地的行山客及居民务必注意安全。

案发于东京奥多摩町的小川谷林道。据日本媒体报导，有登山人士在周二发现尸体后惊魂未定报警，甚至在报案时惊呼：「有人受伤了！他被动物吃掉了，内脏都不见了！」警视厅山岳救援队随即展开行动，并于今日在现场寻获该具男尸。现场消息指，尸体腹部损毁严重，呈现被掠食者啃咬后的残缺状态。

青梅警署表示，由于死者身上未有发现身分证明文件，目前其年龄及身分仍属未知。警方暂未能确定施袭的是何种动物，正加紧调查死者是生前遭袭击致死，还是死后才被动物啃食。

据悉，案发现场位于距离JR奥多摩站约9公里的深山，该区虽然是行山胜地，但亦是野生动物频繁出没的区域，过去曾多次接获熊只及毡鹿的目击报告。青梅警署已透过手机应用程式向附近民众发出预警，提醒公众在身分未明及凶兽未捕获前，尽量避免前往偏僻山径。