肢体接触｜女博士生指控性骚扰 新加坡著名学者陈小元遭炒鱿
更新时间：21:26 2025-12-31 HKT
发布时间：21:26 2025-12-31 HKT
新加坡国立大学医学院和工程学院终身讲席教授陈小元（Shawn Xiaoyuan Chen），因被指涉及性不端行为，经校方纪律小组裁定有罪后遭解雇。陈小元否认所有指控，并表示将提出上诉，希望挽回教职。
陈小元是国际知名的分子影像学和纳米医学专家。新加坡大学杨潞龄医学院发言人证实，陈小元涉违反大学员工行为准则，雇佣合约根据规定被终止。
否认指控将提出上诉
据《联合早报》报道，事件源于一名女博士生于2025年6月25日向大学投诉，指控陈小元行为不当。校方随后展开内部调查，并在10月30日举行相关听证会。完成调查后，校方决定终止陈小元的终身教授职位。投诉人已转至大学另一所实验室。
投诉人早前在社交媒体发的贴文内容显示，陈小元在数个月内多次与投诉人发生肢体接触，令当事人造成不适，让她感到被冒犯及受到精神困扰。校方认为终止雇佣关系是适当的处理方式。
陈小元则指投诉人在社交媒体上公布校方的保密信函，对他的个人声誉和职业发展造成严重且不可逆的伤害，已经报警。
陈小元毕业于南京大学，1999年获美国爱达荷大学博士学位，曾任美国国立卫生研究院高级研究员，科研方向主要包括体外诊断、体内成像、基于药物的纳米载体以及诊疗一体化。
他还是美国华裔核医学与分子成像学会（CASNMMI）前任会长，美国核医学与分子影像学会（SNMMI）放射性药物科学理事会（RPSC）前任会长，美国华裔纳米医学与纳米生物技术学会（CASNN）前任会长。
