中日交恶｜日本企业领袖代表团延期访华 13年来首次

在中日关系持续恶化的背景下，由约200名日本商界领袖组成的日中经济协会决定，取消原定于1月20日进行的访华行程。协会称，难以安排与中方官员的会面，且尚未确定新的出访日期。这是13年来，两国的政治对峙首次干扰这一促进经贸交流的年度访问。外交部发言人林剑今天回应，中方敦促日方撤回首相高市早苗「错误言论」，为中日正常交流创造必要条件。

日中经济协会在声明中说：「当前的日中关系背景下，我们一直持续努力促成此次代表团成行。然而，我们发现难以与包括国家领导人在内的中国政府部门安排足够的交流。」

彭博社报导称，这是13年多来，政治对峙首次干扰这一促进经贸交流的年度访问，显示北京对日本首相高市早苗涉台言论的不满仍在持续。

原计划随团的包括三菱商事、松下控股高管，以及日本两大商界团体日本经济团体联合会和日本商工会议所的代表。根据一份行程草案，代表团原希望会见中国国家主席习近平和国务院总理李强。李强曾于2024年与这一团体会面，中国国务院副总理何立峰也在2025年初接待过他们。