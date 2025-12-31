有片｜日本福岛上空惊现奇观 疑陨石坠落如巨大火球划破长空

日本福岛县上空惊现奇观。位于田村市的星之村天文台于上周五（26日）深夜，成功捕捉到一颗巨大火球坠落的震撼过程。据悉，该火球亮度惊人，足以媲美半轮明月，专家初步推断火球已坠落于县内山区，目前正全力搜寻陨石残骸。

根据《福岛民报》及《每日新闻》报导，事发于上周五晚上11时8分左右。星之村天文台的监控画面显示，该火球由西南偏西方向出现，划破夜空过程持续约4秒。火球在飞行期间疑似发生分裂，最终在距离地面约25公里的高度失去光辉。

天文台名誉台长大野裕明表示，该火球直径估计约10厘米，推测是一颗石质陨石，坠落期间疑似分裂。综合神奈川县等地的影像交叉分析，专家相信陨石的落点位于福岛县南会津町附近的山区。

天文台方面表示，目前正积极在推测落点附近搜寻尚未燃尽的陨石残骸。若最终能成功寻获并确认，将成为福岛县史上首宗发现陨石的纪录。天文台现正呼吁公众提供目击资料或录像，以协助精确锁定坠落位置。不少当地市民对此深感兴奋，期待这颗「天外客」能早日现身。