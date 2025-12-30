高市早苗上任2个月 终偕夫搬入「闹鬼」首相公邸

日本首相高市早苗周一（29日）正式从东京赤坂区的国会议员宿舍搬入首相官邸附近的首相公邸，结束长期以来因危机管理问题而饱受在野党批评的居住争议。值得注意的是，首相公邸长期流传「闹鬼」之说，据报前首相小泉纯一郎在入住公邸前，曾请来神社的神官举行驱魔仪式。另外，由于高市的丈夫、前众议员山本拓今年2月罹患脑梗塞，平时需要靠轮椅移动，因此在搬家前，公邸已事前完成无障碍空间的改装。

大型搬家卡车载逾50纸箱

2辆大型搬家卡车周一中午驶入国会议员宿舍，工作人员将超过50个纸箱等物品陆续搬上车。从议员宿舍到首相公邸仅约400米的直线距离，沿途部署多名警察维持戒备，现场气氛相当紧张。当天下午近2时，完成打包作业的高市身穿黑色运动服，搭乘首相专车离开居住已久的议员宿舍，约4分钟后抵达公邸。

日本首相公邸长期盛传「闹鬼」。Google Map

高市早苗终完成搬迁作业。路透社

高市早苗偕夫搬进「闹鬼」首相公邸。美联社

根据政府相关人士透露，高市将与丈夫山本拓共同居住在公邸内。山本拓因罹患脑梗塞，平时需要靠轮椅移动，为配合这次搬家，首相公邸事前已完成无障碍空间改装工程。

因外交行程繁忙至今始𨗢入

官邸是首相执行公务的场所，公邸则主要是生活场所，目前的首相公邸由原官邸改建而成，于2005年竣工。历任首相多有入住纪录，然而，执政长达7年8个月的前首相安倍晋三选择从东京的住家通勤至官邸办公，接任的菅义伟则是从众议院议员宿舍通勤。然而这种做法一直引发在野党对危机处理能力的质疑，因此高市上任后，在野党一直主张首相应尽速迁入公邸。

高市10月21日就任后，一直搭乘公务车在议员宿舍和官邸间往返。高市解释因外交行程繁忙及国会审议压力，连睡眠时间都几乎没有，更遑论整理行李的时间，因此直至12月29日才完成搬家作业。

安倍晋三曾证实森喜朗「遇鬼」

据报首相公邸在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到袭击，至今仍留有当年弹痕，而且也长期流传「闹鬼」之说。

前首相安倍晋三曾证实，前首相森喜朗曾在公邸「遇鬼」，而小泉纯一郎在入住公邸前，曾请来神社的神官举行驱魔仪式。

日本传媒报道，第75任首相宇野宗佑曾透露，他在公邸打开浴室水龙头时，见到水龙头内竟流出鲜血；而第80任首相羽田孜的夫人也提及，他们一家人在入住公邸前，就觉得房子不太对劲，以至于他们在入住期间，每天都必须在公邸周围撒盐驱邪。