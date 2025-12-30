Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

秘鲁巫师2026年预测 | 特朗普出手终结马杜罗 俄乌战火难熄

即时国际
更新时间：11:15 2025-12-30 HKT
发布时间：11:15 2025-12-30 HKT

秘鲁利马一群巫师周一（29日）在利马米拉弗洛雷斯区的海边圣山举行一年一度的传统仪式，针对2026年运势发表各项预测。他们预测，委内瑞拉总统马杜罗明年将在美国总统特朗普介入下倒台，而俄乌战争等国际冲突短期内恐难以平息。

这群巫师穿著传统的安第斯披风和头饰，在光秃秃的圣克里斯托瓦尔山顶举行仪式。巫师西蒙恩（Ana María Simeón）指出，他们已预见明年委内瑞拉政局将出现大变动，「我们已祈求马杜罗离开下台，并预见明年美国总统特朗普将能够将他撤职」。

秘鲁巫师预测特朗普来年出手终结马杜罗政权。美联社
巫师们手持各国领导人肖像，包括习近平、普京、特朗普及马杜罗。法新社
秘鲁巫师预测2026年国际走势。美联社
这群巫师穿著传统的安第斯披风和头饰，在光秃秃的圣克里斯托瓦尔山顶举行仪式。法新社
圣山举行传统仪式

除了马杜罗的命运，巫师们也预言了国际局势的走向。他们表示，虽然各国领袖都在努力，但像乌克兰战争这样的全球冲突，在2026年预计仍会持续下去。

这群秘鲁巫师团每年的预言准确度参半，虽然他们去年曾预警以色列与加沙之间会爆发核战，但目前当地处于停火状态。

精准预测藤森离世

不过，他们在2023年12月的预言却相当精准，当时他们直言因侵犯人权入狱的秘鲁前总统藤森将在12个月内离世，结果藤森果真在2024年9月因癌症病逝，终年86岁。

在进行正式仪式前，巫师们会先饮用由「死藤水」（Ayahuasca）与「圣佩德罗仙人掌」（San Pedro cactus）等原生植物调制的致幻剂，相信这能赋予他们预知未来的神秘力量。

祈求中东和平

仪式当天，巫师们在拉埃拉杜拉海滩铺上地毯，摆放黄色鲜花、可卡因叶与长剑等物品，并在跳舞与演奏祖传乐器的过程中，祈求中东和平、俄乌战争结束及马杜罗倒台。

巫师们强调，这些仪式是为了向神灵祈祷，希望能鼓励全球领导人作出正确的决定。然而，除了地缘政治，他们也对2026年的大自然发出警告，预测未来一年可能会出现地震与气候异常等自然灾害。
 

