巴拿马友谊纪念碑遭突袭拆除 中方强烈抗议总统下令原址修复

铭记华人对巴拿马百年贡献的中巴公园以及华人抵巴150周年纪念碑，日前突然遭到巴拿马地方政府拆除。中国驻巴拿马大使馆29日表示，对事件感到极度震惊、强烈愤慨和坚决反对。巴拿马总统已下令原址修复。

被拆除的纪念碑坐落于美洲大桥观景台上，下令拆除的是位于运河入口区域的阿赖汉（Arraiján）市政府，根据市政府声明，纪念碑因出现结构性损坏，存在「安全风险」，因此决定拆除。

总统穆利诺批评拆除行为

巴拿马总统穆利诺（Jose Raul Mulino）对阿赖汉市政府公开表达不满，痛批拆除举动「毫无正当理由」，形容为「野蛮且不可原谅的非理性行为」，并要求相关单位立即展开调查。穆利诺已下令原址修复。

中国驻巴拿马大使馆发布声明指，阿赖汉市政府未事前通知、也未事先与华人社团沟通，不顾现场华侨华人代表反对，悍然强行拆除中巴公园及纪念碑。此举不仅粗暴践踏巴拿马30万华侨华人同胞的集体感情，也严重伤害了中国人民对巴拿马人民的友好情谊。

纪念华人对巴拿马贡献

声明提到，171年前，大量华人远渡重洋来到巴拿马，参与两洋铁路的建设，他们中不少人的尸骨埋在运河沿岸。此后，华人在巴拿马安家兴业，同其他各个族裔一道，成为这个国家发展进步的重要力量，成为巴拿马人。

为肯定华人对巴拿马的贡献，巴政府于2004年宣布每年3月30日为「华人日」。同年，经过华人社团筹集资金，并在中国政府的资助下，中巴公园和华人抵巴150周年纪念碑得以落成。

声明强调，中方完全赞同穆利诺总统和巴多个政府部门、地方政府、政党、团体，以及广大巴民众就此发表的明确意见和强烈要求，呼吁有关当局尽快对拆除事件进行彻查，严肃惩戒违法违规、破坏巴拿马历史文化和社会团结稳定的行为；并同华人社团充分协商，在原址修覆中巴公园和华人纪念碑。