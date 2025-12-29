南韩公布金建希弊案最终调查结果 涉「收贿卖官」起诉尹钖悦夫妇等76人

负责调查南韩前第一夫人金建希弊案的的独立检察组周一（29日）发表最终调查结果，对包括前总统尹锡悦及金建希等76人提出公诉，其中20人被批捕。独检组上周五已以《特定犯罪加重处罚法》的斡旋受贿罪名，追加起诉金建希。而上周二，独检组则以涉嫌违反《政治资金法》等罪名，正式起诉尹锡悦。

涉收受逾200万元贿款

独检组召开记者会，公布长达半年的调查结果，指控金建希「卖官鬻爵」，收受近4亿韩圜（约217万港元）的贿款。

金建希共涉及7宗受贿案，独检组将其定性为「现代版卖官鬻爵」，涉案金额共3.7725亿韩圜，包括价值约1.4亿韩圜的高价绘画作品、1.038亿韩圜的奢华项链等。

涉统一教领袖韩鹤子

独检组将涉案的统一教领袖韩鹤子、统一教前干部尹永浩、俗称「干津法师」的僧人全成培、前检察官金相玟等5人逮捕起诉，并针对建筑公司瑞熙建设会长李凤官、旅美牧师崔在英等7人提起公诉，但未提捕。

首尔中央地方法院8月12日签发对金建希的逮捕令，她随后一直处于被羁押状态。独检组12月3日以涉嫌操纵股价、收受贿赂等罪名，请求法院判处金建希15年监禁，并处罚款20亿韩圜（约1085万港元）。据报道，该案定于明年1月28日宣判。

金建希遭求刑15年

金建希弊案独检组于7月2日成立，集中调查金建希涉嫌操纵德意志汽车公司股价案、「政治掮客」明泰均介选案及收受统一教贿赂案等，至今进行约6个月的调查，期间共对76人提出公诉，其中20人被批捕。

检方认为，尹锡悦与金建希涉嫌串谋，自2021年6月至2022年3月期间，接受明泰均提供的民意调查服务，总值约2.7亿韩圜（约160万港元），涉款被视为非法政治资金。

独检组在一个月的时间里透过「地毯式调查」对3宗案件的核心涉案人进行搜索取证和传讯，并于8月6日传召金建希调查，次日提请法院批捕金建希。法院同月12日签发逮捕令后，独检组5次传讯金建希，并于同月29日对其进行逮捕和提起公诉。