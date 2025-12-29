特泽会 | 特朗普：俄乌和平协议更接近达成 有望数周内止战

美国总统特朗普周日（28日）下午在佛罗里达州海湖庄园与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，讨论20点和平计划、安全保障及顿巴斯地区设立「非军事区」等议题。特朗普声称，结束俄乌战争的协议比以往任何时候都更接近达成，但在领土问题上没有取得明显的突破。特朗普对乌方关切的战后安全保障提供较具体的进度，指已完成95%。乌克兰倾向安全保障具法律约束力，并比照北约集体防卫机制。特朗普指出，若谈判顺利，可望于数周内止战，但也可能因变数破局。

能否停火 数周内将明朗

特朗普在海湖庄园门口迎接泽连斯基时对媒体记者说，泽连斯基和俄罗斯总统普京「都希望达成协议」。他打算在与泽连斯基会晤后同普京再次通电话。

相关新闻：

普京斥乌无意和平 警告以武力完成目标

特朗普大赞泽连斯基勇敢。法新社

特朗普与泽连斯基会后举行记者会。路透社

特朗普聆听记者提问。法新社

泽连斯基表示，乌克兰和美国制定的20点「和平计划」有90%已完成。法新社

特朗普表示，会有一个「强有力」的对乌安全保障协议，欧洲国家会参与其中。会晤结束后，他和泽连斯基随即与欧洲领导人通电话。

被问到安全保障时，特朗普表示，可以说是95%完成，但他不倾向以百分比来衡量进度。虽然还有一、两个非常棘手的议题需处理，进展仍非常顺利。

特朗普：每个人都希望结束战争

在会谈结束后，特朗普说：「我真的相信，我们双方现在远比以往任何时候都更接近结束战事，每个人都希望结束这场战争。」

但特朗普和泽连斯基都承认仍存在一些棘手问题，包括俄罗斯能否保住其控制的乌克兰领土。目前的方案是在经过美乌数周密集谈判后修订的，该方案将停止顿巴斯东部地区现有前线的战争，并设立一个非军事区，而俄罗斯长期以来一直要求乌克兰作出领土让步。

领土问题未解决

特朗普说：「这个问题尚未解决，但正在逐步接近解决。这是一个非常棘手的问题，但我认为最终会得到解决。」

乌克兰上月拒绝俄罗斯要求其自东部顿涅茨克州部分地区撤军、以建立非军事区的要求。泽连斯基则提议，双方同时撤离该区，成立一个由国际部队与观察员监督的经济自由区。

除了谈安全保障，泽连斯基于今次会议中提出20点和平计划也含设定乌克兰加入欧盟的时程，以及欧洲国家提供军事支援的承诺。他于记者会上表示，美国已大致同意其中多数内容。

扎波罗热核电厂成争论热点

对于和平谈判的另一大争论热点、遭俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热核电厂控制权问题，特朗普表示，普京对与乌克兰合作持开放态度。

特朗普说：「普京总统其实正在与乌克兰合作，让那座核电厂重新运作。当他没有轰炸那座核电厂时，这本身就是一大进展。」

当特朗普讲到「普京想让核电厂重启」时，泽连斯基轻轻摇头，直视前方。

特泽会后与欧洲领袖通电话

会谈结束后，他们致电包括欧盟委员会主席冯德莱恩以及芬兰、法国、德国、英国和波兰领导人在内的众多欧洲领导人。

而泽连斯基感谢特朗普说：「乌克兰已做好和平的准备。」

泽连斯基表示，他和欧洲领导人可能会在1月返回华盛顿与特朗普举行联合会谈。