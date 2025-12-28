日俄领土之争｜俄罗斯元旦起在千岛群岛再举行2个月军演

日本《产经新闻》引述日本政府官员透露，俄罗斯宣布将于2026年元旦起，在北方四岛附近海域举行新的军事演习，时间长达2个月。

日俄相关岛屿有领土争议，日本将国后岛、色丹岛、齿舞群岛及择捉岛合称北方四岛，视为北海道外围岛屿；俄罗斯则视为千岛群岛的一部分，从二战结束前就派兵占领。

俄罗斯今年几乎每月公布在相关群岛附近举行演习，日本政府已多次透过外交管道提出抗议，但俄方从未理会。

今年4月和10月，俄罗斯更停除俄罗斯注册船舶以外的所有船舶在色丹岛、国后岛、齿舞列岛、择捉岛以及北海道周边海域的无害通过权，涉嫌违反《联合国海洋法公约》规定。10月，俄罗斯还发布内阁令，将北方四岛2个无人居住的岛屿，都划归俄罗斯管辖，进一步「确立管辖权」。

26日，正在俄罗斯访问的自民党参议员铃木宗男会见了俄罗斯外交部高级官员。铃木转达了首相高市早苗就对俄政策表达的感受，并解释说，双方讨论了允许北方四岛居民祭扫墓地，以及恢复日俄渔业协定等问题。然而会晤后不久，即传来俄军新的演习计划。