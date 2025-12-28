Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道滑雪场电梯夹手臂5岁男童亡 安全装置无启动

即时国际
更新时间：20:35 2025-12-28 HKT
发布时间：20:35 2025-12-28 HKT

北海道小樽市朝里川温泉滑雪场发生意外，一名5岁男童被电梯夹住手臂40分钟，获救时失去意识，送院证实不治。

事发于28日上午10点左右，一位母亲致电消防求救，表示5岁的孩子后藤飞向被电梯夹住。男童来自札幌市东区，与家人一同去滑雪，当时正从停车场前往滑雪道，在到达时不慎跌倒，右臂卡在电梯缝隙中。男童在消防接报约40分钟后被救出，当时已失去意识，送院确认死亡。

外型类似输送带的电梯于6年前启用。 facebook / 朝里川温泉スキー场
外型类似输送带的电梯于6年前启用。 facebook / 朝里川温泉スキー场
facebook / 朝里川温泉スキー场
facebook / 朝里川温泉スキー场

由于从停车场到雪道的距离较远，滑雪场于6年前安装了2条外型类似输送带的电梯，总长度约60米。工作人员每天早上都会​​在电动步道运作前进行检查，28日上午未发现任何异常。

游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 youtube@audjpy3
游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 youtube@audjpy3
游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 X@jb5s4h
游客拍下朝里川温泉滑雪的电梯。 X@jb5s4h

电动步道设置在斜坡，在到达顶部前约1米处向右侧往下斜，电梯上落客位置并没有工作人员引导或监督。滑雪场表示，如果有滑雪杖或鞋子等卡进缝隙，电动步道应该会自动停止。但男童右臂被夹后，电动步道未自动停下，要由人手按下紧急停止按钮。

一位滑雪场负责人表示：「过去也曾发生过顾客无法离开电动步道而摔倒骨折的案例，但这是第一次有人像这样被夹住。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
5小时前
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
陈豪16万月租新豪宅内笼曝光 楼底高得惊人空间感十足 12岁大仔外貌成熟颜值超越爸爸
影视圈
2小时前
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
21小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救妙法｜Juicy叮
花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救妙法｜Juicy叮
时事热话
5小时前
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
59岁两届TVB视后罕现身变传道人？单身26年状态惊人  「张栢芝闺密」听道后获益良多
影视圈
7小时前
东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置
01:02
东岸板道东段．多图︱12.29开放 港岛海滨正式贯通 附玻璃观景台、宠物友善区 即睇5个出入口位置
社会
8小时前
00:34
钻石山富山邨焚宅 八旬翁昏迷送院 约100居民疏散
突发
3小时前
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
45岁「失婚金像影后」罕爆生育悲歌 产后老公消失几乎痛晕家中 曾流产4次极坎坷
影视圈
12小时前