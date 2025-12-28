北海道滑雪场电梯夹手臂5岁男童亡 安全装置无启动
更新时间：20:35 2025-12-28 HKT
发布时间：20:35 2025-12-28 HKT
发布时间：20:35 2025-12-28 HKT
北海道小樽市朝里川温泉滑雪场发生意外，一名5岁男童被电梯夹住手臂40分钟，获救时失去意识，送院证实不治。
事发于28日上午10点左右，一位母亲致电消防求救，表示5岁的孩子后藤飞向被电梯夹住。男童来自札幌市东区，与家人一同去滑雪，当时正从停车场前往滑雪道，在到达时不慎跌倒，右臂卡在电梯缝隙中。男童在消防接报约40分钟后被救出，当时已失去意识，送院确认死亡。
由于从停车场到雪道的距离较远，滑雪场于6年前安装了2条外型类似输送带的电梯，总长度约60米。工作人员每天早上都会在电动步道运作前进行检查，28日上午未发现任何异常。
电动步道设置在斜坡，在到达顶部前约1米处向右侧往下斜，电梯上落客位置并没有工作人员引导或监督。滑雪场表示，如果有滑雪杖或鞋子等卡进缝隙，电动步道应该会自动停止。但男童右臂被夹后，电动步道未自动停下，要由人手按下紧急停止按钮。
一位滑雪场负责人表示：「过去也曾发生过顾客无法离开电动步道而摔倒骨折的案例，但这是第一次有人像这样被夹住。」
