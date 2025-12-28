缅甸政变｜5年来首次「民主选举」揭幕 20%地区不投票合法性存疑

缅甸周日展开推翻民主政府近5年以来的首次选举。西方舆论却批评是骗局，只是军方合法化其权有的手段。单就举办地区而言，缅甸东南部大部分地区仍然处于内战状态，即使军政府强调「民主与公正」，实际上全国330个镇当中，有五分之一地区都不投票。



军政府领袖敏昂莱在首都一座戒备森严的投票站投完票后说，这场选举「是自由和公正的」。「我是武装部队总司令，也是公务员。我不能随便说我想当总统。」本周较早前，他警告若拒绝投票就是在「拒绝民主进程」。



相关新闻：缅甸政变后首场大选周拉开帷幕 西方斥骗局

缅甸军政府驳斥了选举不公的批评，坚称其目标是「让缅甸回归多党民主制度」。这次选举有51个政党和独立候选人合共4963人参选，但只有6个政党全国性参选，其余只参加邦或地方级选举。军政府支持的「联邦团结发展党」（USDP）就占了1018人（约五分之一）。在2020年那场自由选举中，USDP仅赢得6%国会席次。

2023年取缔40政党

至于前领导人昂山素姬领导的前执政党全国民主联盟（NLD），早在2023年与另外39个政党被军政府以「拒绝遵守登记法」为由取缔。NLD在2015年和2020年大选取得压倒性胜利，却在2021年2月被军政府推翻，昂山素姬等该党许多主要领导人踉跄入狱，一些人则流亡海外。

联合国特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）周日呼吁国际社会拒绝承认此次选举，称其「毫无合法性可言」。他表示：「由一个持续轰炸平民、监禁政治领导人并将一切形式的异议定为犯罪的军政府组织的选举，根本不是选举，而是一场在枪口下上演的荒诞剧。」

贴反选举贴纸囚逾40年

军方在7月颁布新法，将「任何演讲、组织、煽动、抗议或散发传单以破坏选举过程」定为犯罪，据悉已有200多人因扰乱或反对选举而被起诉，该法律规定了包括死刑在内的严厉惩罚。本月初，2021年政变后首批抗议者之一、医生泰扎山（Tayzar San）因散发呼吁抵制选举的传单，被军政府悬赏缉捕。9月，仰光3名青年因张贴子弹与选票箱并列的贴纸，被判处42至49年徒刑。

这次选举分3个阶段，在全国330个乡镇中的265个进行，其余乡镇被认为局势不稳定无法投票。事实上，全国多达一半的地区都不会举行投票。即使有投票的乡镇，也并非所有选区都会进行投票。

监督组织：分阶段方便调整策略

选举监督组织「春芽」（Spring Sprouts）成员廷觉埃（Htin Kyaw Aye）告诉今日缅甸：「透过分阶段投票，如果第一阶段的结果对当局不利，他们可以调整策略。」

一名钦邦西部居民Ral Uk Thang认为，军方只懂为高层牟利，不懂如何治理国家，他认为平民「并不想要这次选举」。这位80岁老人说：「当昂山素姬领导的政党执政时，我们体验到了一点民主。但现在我们只能哭泣流泪。」