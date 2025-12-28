美国纽约州要求社交媒体加强警示 特定功能或影响青少年心理健康

美国纽约州日前通过立法，要求社交媒体平台必须在页面上标注警示信息，提醒特定功能可能对青少年心理健康造成不良影响。

纽约州政府网站日前发布的公报，州长霍楚尔（Kathy Hochul）已签署法案，要求提供成瘾性内容推送、自动播放或无限滚动功能的社交媒体平台，必须在页面标注警示信息，以保护青少年心理健康。

相关新闻：全球首例｜澳洲实施青少年社交媒体禁令 阿尔巴尼斯：摆脱无止尽滑手机生活

公报指出，社交媒体平台中那些延长使用时间的有害功能可能威胁心理健康，因此新法要求平台在青少年用户首次使用诱导性功能时显示警示标签，并根据持续使用情况定期重复提示。用户将无法跳过或点击关闭这些警示信息。

日用社媒3小时增焦虑抑郁风险

公报还说，这项要求设置警示标签的法律是基于最新医学研究推出的。研究显示，每日使用社交媒体超过3小时的青少年群体，出现焦虑和抑郁的风险会增加一倍。约半数青少年表示，社交媒体加剧了他们的身材或外貌焦虑。社交媒体使用频率最高的青少年群体，自评心理状态堪忧的概率几乎是其他人的两倍。

据媒体报道，该法律适用于在纽约州内访问社交媒体平台时的情况，且州总检察长有权对违反该法的行为提起诉讼，每次违规最高可罚款5000美元（约3.88万港元）。