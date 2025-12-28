曼谷大楼地震倒塌95死 泰官方确认与设计及施工缺陷有关
更新时间：12:24 2025-12-28 HKT
发布时间：12:24 2025-12-28 HKT
今年3月28日，缅甸发生7.9级大地震。中铁十局承建的泰国国家审计署新建大楼当时在强震中倒塌，造成95人丧命。建筑物倒塌画面震惊全球。泰国国家审计署确认，该30层在建大楼倒塌，与施工和设计上的缺陷有关。
「曼谷邮报」（Bangkok Post）昨日报道，国家审计署（State Audit Office）表示，若发现有政府官员违反规定，将予以法办。
相关新闻：缅甸地震｜泰工业部长：曼谷倒塌大楼疑使用不合格钢材 抽检揭钢筋不达标
国家审计署指出，其在地震发生两天后成立的调查委员会发现，大楼剪力墙在地震力作用下发生剪力破坏，从下部结构，特别是1至4楼开始倒塌。测试部分混凝土样本的结果显示，这些墙体未达到规定标准。此外，详细设计图以及钢筋的锚固长度也不符合法规要求。位在恰图恰区（Chatuchak，香港俗称翟道翟）的该栋接近完工高楼是曼谷唯一一栋遭到震垮的建筑。
今年8月，检方起诉23名被告，包括泰国营造业钜子、意大利泰工程公司（Italian-Thai Development Plc）总裁普利姆猜及中铁（CREC）子公司中铁十局的泰国分公司，指控其违反规定，导致建筑倒塌。
这些被告遭控违反设计、监造和施工标准，对他人造成危害而致人丧命。
泰国特别调查局（Department of Special Investigation）也依据「外人商业法」（Foreign Business Act）展开调查，已将符合诉讼条件的案件移送检方。
