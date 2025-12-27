缅甸政变后首场大选周拉开帷幕 西方斥骗局

缅甸军政府周日起举行2021年2月以来的首次选举，共分为3阶段，将在明年1月下旬完成。被政变推翻的全球知名民运领导人昂山素姬至今仍遭军政府监禁，联合国也批评缅甸选前持续打压异议分子，这场「假选举」只是为了正当化军事统治。

这次大选首轮28日登场，第2轮于明年1月11日、第3轮于明年1月25日举行。尽管缅甸军政府将大选定调为「多党民主的回归」，但各界纷纷表达质疑，西方更普遍认为这是一场「骗局」。

「假选举」巩固军方统治

英国《卫报》指出，选举实际上受到严格限制，从规则到时程设计，皆由军方主导，且由与军政府关系密切的政治势力掌控，难以反映真实民意，其目的是继续巩固军方统治。

联合国也抨击缅甸军方，在选前持续大规模打压异议声音，例如抗议或公开批评选举者，可能面临最高10年有期徒刑等严厉刑责。

报道指出，此次选举有57个政党参选，但只有6个政党具备全国参选资格，其余小党分散参与各地区或邦的地方选举。至于曾在2020年大选取得压倒性胜利的全国民主联盟（NLD），因拒绝向军政府掌控的选举委员会登记，并无参选资格。NLD领导人昂山素姬被迫下台后遭军政府监禁至今，也让国际社会对缅甸政治走向与民主前景抱持高度疑虑。