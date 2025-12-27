Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

缅甸政变后首场大选周拉开帷幕 西方斥骗局

即时国际
更新时间：16:05 2025-12-27 HKT
发布时间：16:05 2025-12-27 HKT

缅甸军政府周日起举行2021年2月以来的首次选举，共分为3阶段，将在明年1月下旬完成。被政变推翻的全球知名民运领导人昂山素姬至今仍遭军政府监禁，联合国也批评缅甸选前持续打压异议分子，这场「假选举」只是为了正当化军事统治。

相关新闻：传昂山素姬去世 缅甸军政府反驳：她身体健康

这次大选首轮28日登场，第2轮于明年1月11日、第3轮于明年1月25日举行。尽管缅甸军政府将大选定调为「多党民主的回归」，但各界纷纷表达质疑，西方更普遍认为这是一场「骗局」。

「假选举」巩固军方统治

英国《卫报》指出，选举实际上受到严格限制，从规则到时程设计，皆由军方主导，且由与军政府关系密切的政治势力掌控，难以反映真实民意，其目的是继续巩固军方统治。

相关新闻：缅甸诈骗园︱虐待恐怖细节曝光 挑断手筋斩指浸酒示众

联合国也抨击缅甸军方，在选前持续大规模打压异议声音，例如抗议或公开批评选举者，可能面临最高10年有期徒刑等严厉刑责。

报道指出，此次选举有57个政党参选，但只有6个政党具备全国参选资格，其余小党分散参与各地区或邦的地方选举。至于曾在2020年大选取得压倒性胜利的全国民主联盟（NLD），因拒绝向军政府掌控的选举委员会登记，并无参选资格。NLD领导人昂山素姬被迫下台后遭军政府监禁至今，也让国际社会对缅甸政治走向与民主前景抱持高度疑虑。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
60岁前TVB「当家花旦」惊见暴瘦 美好身段彻底消失跟同性举止暧昧 近10年一直单身
影视圈
7小时前
张学友双手出现明显离奇状况？ 或预示肝胆功能出问题 近2年半唱逾300场惹健康隐忧
张学友双手出现明显离奇状况？  或预示肝胆功能出问题  近2年半唱逾300场惹健康隐忧
影视圈
5小时前
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
阮小仪老公身份终曝光？新郎哥疑从事呢个行业 苏民峰神预言26年有同居运
影视圈
2025-12-26 12:06 HKT
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
内地电商攻港｜廉价姜蒜葱照免运 本地街市档主苦苦支撑：越做越缩！
突发
8小时前
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
「十亿女友」陈庭欣身份被动摇？缺席男友生日会关系成谜 曾表明唔恨做人妻：唔喺我人生top 5
影视圈
6小时前
专家分析长者性需求被忽视。中新社
高龄HIV︱北京8旬翁与保母发生性关系染病 专家：长者性需求被忽视
即时中国
4小时前
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
佳宝超市快闪优惠全场8折！米油/罐头/冻肉/厕纸都减价 网民︰湖北蛋30只$15.2
饮食
2025-12-26 13:14 HKT
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
走廊大战︱业主批邻居摆杂物嬲爆 「绝招」挂爷爷遗照抗衡
即时中国
9小时前
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭 $8.8 星期一至日供应
连锁酒楼早茶大劈价！鲮鱼粥/腊味肉饼煲仔饭$8.8 星期一至日供应
饮食
6小时前
深圳好去处2026｜14大全新商场/地标/博物馆/玩乐推介！全球最大乐高乐园/4个购物新蒲点
深圳好去处2026｜14大全新商场/地标/博物馆/玩乐推介！全球最大乐高乐园/4个购物新蒲点
旅游
7小时前