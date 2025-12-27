Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本群马县逾60车串烧烈燄冲天 酿2死26伤疑路面结冰引惨剧︱有片

即时国际
更新时间：14:30 2025-12-27 HKT
发布时间：03:39 2025-12-27 HKT

日本群马县水上町关越高速公路（关越自动车道）昨晚（26日）爆发惊人连环追撞事故。在强烈寒流带来的暴雪下，至少60辆车于冰封路面上失控相撞，现场引发大规模火灾，火舌吞噬多辆车辆。事件造成至少2人死亡，26人受伤送院，其中多名伤者性命垂危。由于适逢长假期返乡高峰，事故导致关越道大面积封闭，交通陷入瘫痪。

事发于当地时间周五晚上约7时30分，地点位于群马县水上町附近的下行线路段。最初警方接报指有两辆卡车追撞并停靠路肩，但在路面极度结冰及视野欠佳的情况下，后方车辆接连发生连锁碰撞。据日本媒体最新报导，涉及车辆数目从最初预计的15辆急增至30辆，当中包括大型卡车、拖板车及多辆私家车。

现场灾情极为惨烈，一辆运载多部汽车的拖板车起火后迅速蔓延。目击者上传至社群平台X的画面显示，至少16辆汽车陷入火海，烈焰冲天并传出阵阵爆炸声。有民众感叹原定前往滑雪度假，却目睹多车撞成一团，现场浓烟密布，搜救工作在严寒与暴雪中进行得极为艰难。

相关新闻：日本静冈县工厂发生挥刀伤人、喷洒不明液体案 15人受伤

伤亡数字方面，虽然事故初期传出伤者意识清醒，但随后情况急转直下。共同社及NHK报导指，截至27日凌晨0时许，已有一名女伤者证实不治。总计21名伤者中，有4至5人伤势严重。由于火势极大，消防部门在零晨时分仍在现场奋力灭火。

此次事故发生在民众返乡高峰期（U-turn Rush）的前夕。受车祸影响，关越自动车道自月夜野交流道至水上交流道双向路段紧急封闭，大批车辆受阻。日本网民对此感到震惊与感叹，有人形容冬天的关越道本就危机四伏，如今发生如斯惨剧令人心碎，更有人庆幸自己选择不在假期开车以避开潜在危险。

气象部门指出，案发前水上町已处于暴雪预警范围。警方初步判断，强风与低温导致路面迅速结冰成「黑冰」，令车辆在变道或煞车时瞬间打滑失控，案件细节仍在进一步厘清中。

 

