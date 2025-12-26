车门打不开酿逃生危机 涉近18万辆特斯拉Model 3 美正式启动调查

特斯拉（Tesla）车门打不开事件雪球越滚越大，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）已对特斯拉部分Model 3车款的紧急车门释放装置展开调查，涵盖近18万辆车，重点将著重于该设计在事故或火灾等紧急情况下，手动车门释放装置是否不易辨识或操作，影响驾车者和乘客逃生安全。

美国过去10年间，至少有15宗事故中，车内人员因无法打开起火后的特斯拉车门而丧生，救援人员也无法从外部开启。缺陷调查办公室（ODI）指出，机械门释放装置被隐藏起来，没有标签，在紧急情况下很难发现到。

相关新闻：

美国已对特斯拉部分Model 3车款的紧急车门释放装置展开调查。路透社

特斯拉车门打不开事件雪球越滚越大。路透社

在车主手册里，有告知车门释放方式。特斯拉官网

后门的释放装置不显著，会让乘客在紧急危难时找不到。特斯拉官网

机械式内藏门把太隐密

NHTSA资料显示，调查于12月23日展开，起因是一名车主向主管机关投诉车门设计有缺陷，指称Model 3的机械式车门释放装置位置隐蔽，未清楚标示，在紧急状况下难以及时找到。该名车主并向美国媒体表示，自己驾驶的2022年款Model 3曾发生起火事故，最后被迫敲破后车窗逃生。

特斯拉的电子门把需要电力才能运作，如果发生完全断电的情况，车内人员或救援人员必须使用机械式门把手。

这次是针对2022年出厂的特斯拉Model 3，缺陷调查办公室估计，受影响的车辆数量约17.9万辆。

或要求特斯拉回收改善

相较于前车门的释放装置是清楚可见的，后车门的释放装置，若是没阅读车主手册，就会导致发生意外时，不知从何开启的问题。

NHTSA若是认为该设计会影响逃生，可能会要求特斯拉进行回收，解决方案可能是贴上释放位置的标签，甚至是改装一个更明显的物理拉杆，解决此问题。

涉至少15宗事故

NHTSA说明，特斯拉车辆主要以电子按钮作为车门开启方式，虽设有手动释放装置，以因应断电或紧急状况，但多年来外界屡质疑，相关设计在车内并不显眼，尤其后排座位更不易察觉，恐增加事故时的逃生风险。

事实上，特斯拉车门设计早已多次成为争议焦点。2023年，美国华盛顿一对夫妇驾驶Model 3发生车祸，因车门设计问题，外界无法即时协助救援，导致妻子不幸罹难、丈夫重伤。此外，也有多宗事故通报指出，特斯拉车辆在撞击起火后，电动车门失效，车内人员因无法找到手动释放装置而受困。