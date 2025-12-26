获特朗普力撑 亲台政客当选洪都拉斯总统

中美洲国家洪都拉斯的国家选举委员会周三发布总统选举结果，美国总统特朗普力挺的亲台国家党（PN）候选人阿斯富拉当选总统。他在竞选期间受访称，若胜选，将恢复与台湾的外交关系。对此，中国外交部昨日称，中方愿在「一个中国」原则基础上，共同推动中洪关系不断向前发展。

中国外交部：尊重洪都拉斯人民选择

洪都拉斯总统、国会和地方选举11月30日投票。保守派的阿斯富拉得票率为40.27%，自由党候选人纳斯鲁拉得票率39.53%，执政党自由与重建党候选人蒙卡达得票率19.19%。新总统明年1月27日就职。

洪都拉斯这次大选受各界密切关注，国家党和自由党候选人选前双双表示若胜选，可能恢复与台湾的外交关系。大选另一最受瞩目议题，就是特朗普扬言，若他支持的阿斯富拉落选，将削减对洪都拉斯的援助。

中国外交部发言人林剑称，总统选举是洪都拉斯的内部事务，中方尊重洪都拉斯人民的选择，「中方愿同洪方一道，在一个中国原则基础上，共同推动中洪关系不断向前发展」。