Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣诞节｜美超市系统故障变佳节惊喜 霸气宣布货品免付款 顾客欢呼响彻全场

即时国际
更新时间：09:32 2025-12-26 HKT
发布时间：09:32 2025-12-26 HKT

今日是传统的圣诞节「拆礼物日」（Boxing Day），正当全球民众沉浸在拆礼物喜悦之际，美国德州一间超市的顾客早前已提前收获一份意想不到的圣诞大礼。德州知名超市连锁店 H-E-B 近日发生收银系统瘫痪事故，正当大批顾客为无法付款而苦恼时，超市店员竟当场宣布所有排队中的货品一律「免单」赠送，引起全场欢呼，温馨场面在社交网络广传。

据美国《时人》（People）杂志报道，这宗充满人情味的事件发生在 12 月 22 日（周一）上午，地点位于德州伯勒森市（Burleson）的 H-E-B 分店。当时临近圣诞佳节，超市内挤满了购买过节物资的民众。然而，店内的电子收银系统突然出现大规模故障，导致所有交易被迫中止。

正在购物的顾客 Shelley Browder 用手机纪录了当时的一幕。影片显示，超市员工 Destanie 站在人群中，先是感谢顾客在混乱中的耐心，并感性地表示：「在 H-E-B，我们非常感谢你们成为我们的顾客。」她向现场民众解释电脑系统暂时无法恢复。

正当部分顾客开始发出抱怨声，以为要空手而回或耗时空等之际，Destanie 随即向正在排队准备付款的顾客宣布了一个惊人决定：「今天，你们购买的所有商品，我们都会免费提供。」最后，Destanie 向众人预祝「圣诞快乐」。短短几秒钟内，超市内爆发出雷鸣般的掌声与欢呼声，不少原本一脸无奈的顾客瞬间转为惊喜万分，意识到手上满载的购物篮已变成了超市赠送的礼物。

H-E-B 随后在给传媒的正式声明中证实了这项大胆决定。发言人表示，在假日的购物高峰期，顾客体验是公司的核心价值。为了回馈忠实客户，门市决定为当时所有已在排队且购物篮装满货品的顾客提供免费服务。声明强调：「H-E-B 一直致力于为顾客提供服务，尤其是在节日期间。」

其中一名受惠顾客 David Davidson 当时正准备采购平安夜及圣诞午餐的食材。他表示，起初眼见付款队伍越来越长，心情一度焦虑，但听到「免单」的消息后简直不敢置信。他形容当时内心充满感激，看到其他顾客同样满载而归，感受到这份节日惊喜格外的有意义。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
19小时前
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
18小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
22小时前
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
19小时前
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
22小时前
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
18小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
粤车南下︱允车窗「由黑玻璃遮盖」遭质疑「双标」 专家及议员：法例严重过时 促与时并进
社会
11小时前
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
息影女星公开超豪圣诞派对流程 晒亿元豪宅奢华布置 LV朱古力任食媲美五星级自助餐
影视圈
13小时前
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小仪结婚｜「黄金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重伤 爆喊指「次次衰畀第三者」
影视圈
19小时前