圣诞节｜美超市系统故障变佳节惊喜 霸气宣布货品免付款 顾客欢呼响彻全场

今日是传统的圣诞节「拆礼物日」（Boxing Day），正当全球民众沉浸在拆礼物喜悦之际，美国德州一间超市的顾客早前已提前收获一份意想不到的圣诞大礼。德州知名超市连锁店 H-E-B 近日发生收银系统瘫痪事故，正当大批顾客为无法付款而苦恼时，超市店员竟当场宣布所有排队中的货品一律「免单」赠送，引起全场欢呼，温馨场面在社交网络广传。

据美国《时人》（People）杂志报道，这宗充满人情味的事件发生在 12 月 22 日（周一）上午，地点位于德州伯勒森市（Burleson）的 H-E-B 分店。当时临近圣诞佳节，超市内挤满了购买过节物资的民众。然而，店内的电子收银系统突然出现大规模故障，导致所有交易被迫中止。

正在购物的顾客 Shelley Browder 用手机纪录了当时的一幕。影片显示，超市员工 Destanie 站在人群中，先是感谢顾客在混乱中的耐心，并感性地表示：「在 H-E-B，我们非常感谢你们成为我们的顾客。」她向现场民众解释电脑系统暂时无法恢复。

正当部分顾客开始发出抱怨声，以为要空手而回或耗时空等之际，Destanie 随即向正在排队准备付款的顾客宣布了一个惊人决定：「今天，你们购买的所有商品，我们都会免费提供。」最后，Destanie 向众人预祝「圣诞快乐」。短短几秒钟内，超市内爆发出雷鸣般的掌声与欢呼声，不少原本一脸无奈的顾客瞬间转为惊喜万分，意识到手上满载的购物篮已变成了超市赠送的礼物。

H-E-B 随后在给传媒的正式声明中证实了这项大胆决定。发言人表示，在假日的购物高峰期，顾客体验是公司的核心价值。为了回馈忠实客户，门市决定为当时所有已在排队且购物篮装满货品的顾客提供免费服务。声明强调：「H-E-B 一直致力于为顾客提供服务，尤其是在节日期间。」

其中一名受惠顾客 David Davidson 当时正准备采购平安夜及圣诞午餐的食材。他表示，起初眼见付款队伍越来越长，心情一度焦虑，但听到「免单」的消息后简直不敢置信。他形容当时内心充满感激，看到其他顾客同样满载而归，感受到这份节日惊喜格外的有意义。